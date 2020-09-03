الاتحاد الأوروبي يطالب واشنطن بالتخلي عن العقوبات ضد مسئولين بالجنائية الدولية

دعا الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة لإعادة النظر في قرارها بشأن فرض عقوبات على مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية.





وقال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن العقوبات الأمريكية على المسؤولين في المحكمة "غير مقبولة وغير مسبوقة".





وأضاف أن تلك العقوبات تهدف إلى "عرقلة تحقيقات المحكمة والإجراءات القضائية".





من جهته، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى إسقاط العقوبات عن المسؤولين في المحكمة الدولية، معتبرا تلك الإجراءات "هجوما شديدا على المحكمة"، مؤكدا دعم فرنسا للمحكمة.





وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فاتو بنسودا ومسؤول آخر في المحكمة على خلفية التحقيقات في ارتكاب واشنطن جرائم حرب محتملة في أفغانستان.





وأدانت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات التي فرضتها أمريكا على المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.





وذكرت المحكمة - في بيان وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، اليوم، الخميس - أنها تدين العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق على المدعية العامة وعلى عضو في مكتبها.





من جانبه، قال رئيس هيئة الدول الأطراف في المحكمة القاضي أو جون كوون: "أرفض بشدة هذه الإجراءات غير المسبوقة وغير المقبولة ضد منظمة دولية تأسست على معاهدات".





وأضاف أن العقوبات الأمريكية لا تؤدي سوى إلى إضعاف جهودنا المشتركة لمحاربة الإفلات من العقاب لفظائع جماعية.