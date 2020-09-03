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توك شو

الصحة العالمية: كورونا يصيب الجهاز التنفسي وبعض الأعراض تظهر بالهضمي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:07 م
كورونا
كورونا
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط لمنع ومكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة توصي بعدم ارتداء الأطفال دون 5 سنوات للكمامة.

وأضافت طلعت – خلال لقاء خاص لبرنامج"مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان المذاع على قناة " دي إم سي"،  أنه  يجب تدريب الطلاب على كيفية ارتداء الكمامة والتعامل معها بالطريقة الصحيحة ونحتاج برامج تعليمية لتوعية الطلاب حول التعامل في ظل كورونا.

وأشارت إلى أن هناك قاعدة بيانات بالمنظمة رصدنا خلالها زيادة نسبة الإصابة في الفئات العمرية الصغيرة، ولا يجب التخوف من زيادة الإصابات بكورونا بين الفئات العمرية الصغيرة.

وأكدت أن هناك زيادة طفيفة بمصر في عدد حالات الإصابة بكورونا، مشيرة إلى أن وزارة الصحة في مصر مستعدة لأى زيادة في إصابات كورونا.

وأوضحت أن كورونا سريع الإنتشار وبعد فتح بعض الدول للأنشطة زادت الإصابات لعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية، مشيرة إلى أن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي وبنسب بسيطة تظهر بعض الأعراض بالجهاز الهضمي، لافتة إلى أن التركيب الجيني للفيروس واحد في معظم الدول، وأن ما يقرب من 16 لقاح لكورونا في مراحل التجارب السريرية على مستوى العالم.
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