الصحة العالمية: كورونا يصيب الجهاز التنفسي وبعض الأعراض تظهر بالهضمي

قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط لمنع ومكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إ ن المنظمة توصي بعدم ارتداء الأطفال دون 5 سنوات للكمامة.





وأضافت طلعت – خلال لقاء خاص لبرنامج"مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه يجب تدريب الطلاب على كيفية ارتداء الكمامة والتعامل معها بالطريقة الصحيحة ونحتاج برامج تعليمية لتوعية الطلاب حول التعامل في ظل كورونا





وأشارت إلى أن هناك قاعدة بيانات بالمنظمة رصدنا خلالها زيادة نسبة الإصابة في الفئات العمرية الصغيرة، ولا يجب التخوف من زيادة الإصابات بكورونا بين الفئات العمرية الصغيرة.





وأكدت أن هناك زيادة طفيفة بمصر في عدد حالات الإصابة بكورونا، مشيرة إلى أن وزارة الصحة في مصر مستعدة لأى زيادة في إصابات كورونا.



