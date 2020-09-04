اليمن.. اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش ومليشيات الحوثي في مأرب

اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء أمس الخميس، بين قوات الجيش اليمني، ومليشيات الحوثيين، في محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بعد سيطرة الحوثيين على مركز إحدى مديريات المحافظة، وسط تعزيزات عسكرية مستمرة من الجانبين.





ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن مصادر عسكرية يمنية قولها: "قوات الجيش، أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ماهلية، جنوبي محافظة مأرب، الخميس، لدعم موقف قواتها التي تخوض معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثيين".





وأضافت المصادر: "تمكنت قوات الجيش بعد وصول هذه التعزيزات، من شن هجوم معاكس أسفر عن سيطرتها على مواقع كانت قد سقطت في قبضة المليشيات".





وتابعت: "قوات الجيش اليمني، استعادت عدة مواقع في المديرية، بينها موقع الخرابة الإستراتيجي، المطل على مركز مديرية ماهلية، الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثيين، بعد معارك عنيفة بين الجانبين".





وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثيين تمكنت من السيطرة، الخميس، على بلدة العمود، مركز مديرية ماهلية، بعد هجماتها المكثفة وتعزيزاتها العسكرية المستمرة منذ أيام، وباشرت بإجراء تحصينات عسكرية حول المدينة، بعد معارك عنيفة أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من الطرفين.





وفي الشمال الغربي من مديرية ماهلية، تمكنت قوات الجيش اليمني، الخميس، من استعادة سيطرتها على مواقع عسكرية إستراتيجية في جبهة "المخدرة" بمديرية صرواح، غربي محافظة مأرب.





وذكر موقع الجيش اليمني، أن القوات اليمنية تمكنت من السيطرة على سلسلة جبال المخدرة، بعد معارك ضارية، لليوم الثالث على التوالي، وسط مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيات الحوثيين.



