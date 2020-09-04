أنت في الأهلي... شوبير يكشف كواليس فيديو اعتذار كهربا لـ النادي والجماهير

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل ما حدث داخل النادي اليوم وكواليس فيديو اعتذار محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق.





وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن مران الفريق اليوم كان في تمام الساعة الـ 5 ولكن كهربا حضر في تمام الساعة الثالثة وتوجه لـ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وقدم اعتذار رسمي له وهو بنفسه من قرر عمل فيديو اعتذار أمام الجميع.









وأضاف شوبير أن هناك بعض الاندية تقبل مثل تلك التصرفات ولكن في الأهلي يتم تطبيق النظام بصرامة على الجميع.



