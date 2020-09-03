شاهد.. كهربا يعتذر لـ الأهلى وجماهيره بعد خناقته مع الشناوى

حرص محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي علي تقديم إعتذار لجماهير الأهلي والجهاز الفني وزملائه اللاعبين علي ما بدر منه.





وقال كهربا في فيديو عبر الصفحة الرسمية للأهلي:" أعتذر للجهاز الفني ولزملائي اللاعبين ولمحمد الشناوي كابتن القلعة الحمراء علي ماحدث ومتقبل العقوبة".





وأضاف:" أنا ابن للاهلي واتمني التوفيق للفريق في المباراة المقبلة وهدفنا الفوز بالدوري ودوري أبطال افريقيا لإسعاد الجماهير"





وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح أمس .





وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور وليد سليمان.

وشدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.