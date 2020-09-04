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فن

بـ كاش مايوه.. مي سليم تخطف أنظار متابعيها

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:06 ص
مي سليم
مي سليم
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محمد بدران
نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وظهرت مي سليم في الصورة باطلالة صيفية على شاطئ البحر ترتدى كاش مايوه وقبعة، وشعر منسدل علي الاكتاف ومكياجها الناعم بالالوان الترابية. 

يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

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