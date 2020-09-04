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فن

حمدي الميرغني يهنئ شقيقة مصطفى خاطر بزفافها.. اختي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:56 ص
حفل زفاف شقيقة مصطفي
حفل زفاف شقيقة مصطفي خاطر
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محمد بدران
هنأ الفنان حمدى الميرغني شقيقة نجم مسرح مصر مصطفي خاطر "إسراء"، بحفل زفافها على شقيق الفنان مصطفى بسيط الذي أقيم السبت الماضي. 

ونشر حمدى الميرغني صورة من حفل الزغاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق قائلًا :" الف مبرووووك لأجمل عروسين 💍❤️العريس أخويا الجدع حبيبي أحمد بسيط والعروسة أختي أسراء خاطر ربنا يحفظكم ويباركلكم ويرزقكم الذرية الصالحة ويبعد عنكم كل شر 🙏".

وكان ضمن الحضور من أعضاء فرقة مسرح مصر كريم عفيفى، اوس اوس، محمد عبد الرحمن، وائل عوني، سارة درزي، وعمر مصطفى متولي.


كما حضر الزفاف الأهل والأصدقاء المقربين الذين شاركوا العروسين وصلات الغناء والرقص وسط أجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.


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