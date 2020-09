حمدي الميرغني يهنئ شقيقة مصطفى خاطر بزفافها.. اختي

View this post on Instagram

الف مبرووووك لأجمل عروسين 💍❤️ العريس أخويا الجدع حبيبي أحمد بسيط والعروسة أختي أسراء خاطر ربنا يحفظكم ويباركلكم ويرزقكم الذرية الصالحة ويبعد عنكم كل شر 🙏