في عيد ميلاد منه فضالي .. عمرها وحكاية زواجها من محمد ضياء

تحتفل اليوم الفنانة منة فضالى بعيد ميلادها الـ 37 وبرغم امتلاكها قدرات فنية هائلة استغلتها فى بعض الاعمال الدرامية الا ان حياتها الشخصية غلبت على حياتها المهنية وكانت الاكثر حديثا بين الجمهور ومتابعيها عبر حسابهتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وانستجرام وخاصة فى الفترة الاخيرة التى حرصت خلالها منة على اثارة الجدل بصورها المثيرة بارتداء المايوهات والبكينى على شاطئ البحر,





نرصد معلومات عن منة فضالى فى عيد ميلادها





ولدت في عام 1983، في القاهرة.





كانت والدة منة فضالى تعمل مساعد مخرج وهي السبب الرئيسي في جعل ابنتها تتجه إلى مجال الفن.





وتخرجت منة فضالي في كلية السياحة والفنادق، وعلى الرغم من أن دراستها بعيدة عن المجال الفني، إلا أن حبها للفن جعلها تدخل عالمه، بمساعدة والدتها التي فتحت الطريق أمامها.





كان بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها، فشاركت في مسلسل “الناس في كفر عسكر” من إخراج نادر جلال، و”حمزة وبناته الخمسة”؛ و”عفاريت السيالة” في عام 2004.





الحياة الشخصية لـ منة فضالى الأكثر حديثا بين السوشيال ميديا والاعلام ولعل من ابرز المواقف التى شهدت ضجة فى خياتها عندما دخلت فى قصة حب مع المنتج وائل عبدالله لم تكلل بالزواج بسبب طلب الأخير منها اعتزال الفن، وكذلك كشفت عن زواج سرى لها من الملحن محمد ضياء من دون علم والدتها كونه يكبرها سنًا، واستمر 7 أشهر ثم انفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة كما قالت، متهمة إياه بأنه كان يضربها. ولكن ضياء كذب فضالي وقال إن هذا الكلام غير صحيح وهو من خيالها المريض.



