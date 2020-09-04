ترامب في ورطة.. الرئيس الأمريكي يهين جيشه وقتلى الحروب

قال تقرير نشرته مجلة "أتلانتك" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب أدلى بتصريحات مهينة ضد أفراد الجيش الذين تم أسرهم أو قتلهم، بما في ذلك قتلى الحرب المتواجدين بمقبرة "أيسن مارن" الأمريكية التذكارية الواقعة بفرنسا، والتي تضم قبور جنود أمريكان لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الأولى.





ووفقًا للمجلة الأمريكية، وصف ترامب هؤلاء الجنود بأنهم "خاسرون" و"مغفلون".





وأكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع، تلك التصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، موضحا أن ترامب أدلى بها بعد أن أعلن رفضه زيارة مقبرة "أيسن مارن"، خلال اجتماع بعد إيجازه الرئاسي اليومي في 10 نوفمبر 2018.





وقال المسؤول الذي رفض كشف هويته، إن موظفي مجلس الأمن القومي والجهاز السري أخبروا ترامب بأن الطقس الممطر سيجعل سفر طائرته إلى المقبرة محفوفًا بالمخاطر، لكنه من الممكن القيادة إلى هناك.





إلا أن ترامب رد قائلًا إنه لا يريد زيارة المقبرة لأنها "مليئة بالخاسرين"، فيما خرج البيت الأبيض بعدها وألقى باللوم على سوء الأحوال الجوية في ذلك الوقت، ما دفع الرئيس لعدم زيارة المقبرة والاحتفاء بذكرى الجنود.





وفي محادثة أخرى، وصف ترامب، 1800 من أفراد مشاة البحرية الأمريكية الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى في معركة بيلو وود بأنهم "مُغفلون" لمقتلهم.





ومن جانبها، علقت مديرة الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض إليسا فرح على التقرير، قائلة إنه "كاذب بشكل واضح"، وليس له أساس في الواقع.





وأضافت أن الرئيس ترامب يضع الجيش في المقام الأول وأظهر التزامه تجاههم في كل منعطف، فأوفى بوعده بمنح الجنود زيادة في الأجور، وزيادة الإنفاق العسكري، والاحتفال بقدامى المحاربين، ودعم الأزواج العسكريين.





فيما أصدر المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن بيانًا بشأن المزاعم قائلا: "إذا كانت المعلومات الواردة في مقال أتلانتيك اليوم صحيحة، فهي علامة أخرى على مدى اختلافي أنا والرئيس ترامب بشأن دور رئيس الولايات المتحدة".





وذكرت المجلة نقلا عن مصادر مطلعة، أن ترامب قال إنه لا يريد دعم جنازة السيناتور الجمهوري جون ماكين في أغسطس 2018، لأنه كان خاسرا.





ويعد جون ماكين من أبرز المحاربين القدامي وحصل على أوسمة في البحرية وقضى سنوات كأسير حرب في فيتنام، لأنه كان " الخاسر".





كما قالت إن ترامب كان غاضبًا من أن نصف الموظفين رفعوا الأعلام لصالح ماكين، قائلًا: "ما سبب ذلك؟ كان الرجل خاسرًا سخيفًا".



