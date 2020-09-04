أخبار السعودية اليوم: الإنتربول يدعم مبادرة المملكة لمكافحة الفساد.. بدء صرف مستحقات مزارعي القمح لهذا الموسم.. والرياض تطالب بفتح الحدود الدولية مع الالتزام بالتدابير لإنعاش الاقتصاد

الإنتربول يدعم السعودية في مكافحة الفساد

السعودية تبدأ صرف مستحقات مزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

السعودية تطالب بفتح حدود الدول مع الالتزام بالتدابير لإنعاش الاقتصاد





تعهد وزراء خارجية مجموعة العشرين، بتعزيز التعاون لمواجهة فيروس كورونا ووفقًا لـ"العربية"، قال الأمير فيصل بن فرحان، إن المجموعة أكدت أهمية فتح الحدود الدولية مع الالتزام بالتدابير لتحفيز الاقتصاد.





وأشار إلى أن وزراء خارجية مجموعة الـ 20 ناقشوا رفع الجاهزية للأزمات المستقبلية.









وعقد وزراء خارجية دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اجتماعا استثنائيا لتعزيز سبل التعاون الدولي.









وأوضح بيان لمجموعة العشرين، أن اجتماع وزراء الخارجية بحضور ممثلي المنظمات الدولية سيبحث طرق تنسيق التدابير الاحترازية عبر الحدود من أجل حماية الأرواح.





وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم عبر منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني، التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع) وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.





وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (104,742,641.07) ريالات بحساباتهم البنكية وذلك لعدد (368) مزارعًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم صرفه للمزارعين منذ بداية الموسم الحالي مبلغ (250,164,900.02) ريال، ذلك لعدد (958) مزارعًا، وبكمية (215,488) طنًا، وسيتم صرف الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الأقفال والتدقيق.





وبينت المؤسسة العامة للحبوب أنها بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، القاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنويًا.





ونوّه الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" يورجن شتوك، إلى التعاون المثمر بين المملكة العربية السعودية والإنتربول لدعم مبادرة المملكة لمكافحة الفساد في إطار رئاستها لمجموعة العشرين.





جاء ذلك أثناء توقيع اتفاقية بين "جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية" ومنظمة "الإنتربول" لانضمام الجامعة لعضوية "أكاديمية الإنتربول العالمية"، وهي شبكة تضم مؤسسات تعليمية موثوقة في مجال تأهيل القدرات في مجال إنفاذ القانون.





وأوضح شتوك أن "الإنتربول" يسعى إلى تطوير وفهم أفضل للقضايا المتعلقة بالجريمة لتعزيز الأمن الدولي وهذا ما يدفع المنظمة لعقد شراكات مع منظمات ذات مكانة مرموقة كـ"جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية"، حيث يؤدي ذلك إلى إنشاء جسر للتواصل بين الأكاديمية ووكالات إنفاذ القانون بما يحقق دعم مؤسسات التدريب الأمنية ويزود الكوادر الشرطية بأفضل المهارات لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.





وأشار شتوك إلى أن "جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية" وافقت على استضافة نخبة من برامج "الإنتربول" للقدرات الشرطية لتدريب كوادر من المكاتب المركزية الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وأكد أن أهم إنجازات التطوير في العلاقة الثنائية بين الجانبين هو انضمام الجامعة لـ"أكاديمية الإنتربول العالمية"، حيث سيؤدي ذلك إلى تقديم أنشطة وبرامج تدريبية متخصصة لمسؤولي إنفاذ القانون عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ثم تحسين مستوى التعليم في مجال إنفاذ القانون من خلال مبادرات مشتركة لتبادل المعرفة والخبرات.





وبيّن أن الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة و"الإنتربول" ستعزز وجود "الإنتربول" في المملكة العربية السعودية والدول العربية وستمكّن المنظمة من زيادة خدماتها التدريبية الإقليمية والاستفادة من المرافق الفنية والعلمية للجامعة بما يخدم الأمن العالمي.