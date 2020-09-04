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حوادث

أمن القاهرة يكشف ملابسات واقعة اقتحام شركة سيارات بمدينة نصر

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:18 ص
كشف ملابسات واقعة
كشف ملابسات واقعة اقتحام شركة سيارات بمدينة نصر
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محمد صبرى


نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى كشف ملابسات واقعة اقتحام شركة سيارات بمدينة نصر و سرقة خزينة من داخلها .

تبلغ للعقيد حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من (صاحب شركة سيارات، كائنة بدائرة القسم) قرر بإكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة خزينة "بداخلها مبلغ مالى وخاتم الشركة المعتمد لدى الجهات المعنية"، بعض الأوراق) وجهاز DVR  من داخل الشركة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكابها الواقعة وتبين أنها مستأجرة لأحد الأشخاص "له ملعومات جنائية" .

كما أكدت التحريات أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطل، "له ملعومات جنائية") وأنهما يتخذان من منطقة عزبة الهجانة بنطاق مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية مكانًا للإختباء طرف (عاطل، مقيم بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما صحبة الأخير، وبحوزتهما (فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة- 2 عتلة حديدية- مفك كبير الحجم).

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأنهما عقب إرتكابهما الواقعة قاما بالتوجه إلى ورشة كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة ملك (أحد الأسخاص "له معلومات جنائية") لفتح الخزينة ، إلا أنهما إكتشفا عدم إحتوائها على ثمة مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة فتخلصا منها بإلقائها بمصرف المنصورية بمنطقة الجيزة، وأن السلاح النارى بقصد الدفاع ، تم بارشادهما ضبط الأخير "صاحب الورشة"، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.

بإستدعاء المجنى عليه وإعادة مناقشته أقر بإبلاغه كذبًا بإحتواء الخزينة على المبلغ المالى بدعوى سرعة فحص بلاغه وضبط مرتكبى الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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