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تعليم

ننشر مصروفات الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2020-2021

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:01 م
الجامعات الاهلية
الجامعات الاهلية
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نهلة الشربيني
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.


وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ توجيهات الرئيس بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية.
 
وفي هذا الإطار، تم استعراض خطط إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وعرض التصميمات الهندسية والإنشائية لها، في كلٍ من الإسماعيلية وبورسعيد وحلوان وبنهاذذذ والمنيا وبني سويف والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وأسوان.


وأعلنت وزارة التعليم العالى، المصروفات الدراسية المختلفة، فى الجامعات الأهلية، وجاءت  مجال الطب 105 ألف جنيه وطب الأسنان بملبغ 97 ألف جنيه ومجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه و مجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه.
وحددت الوزارة مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة كما يلى :

مجال الطب 105 ألف جنيه

مجال طب الإسنان 97 ألف جنيه

 مجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه

 مجال العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه

مجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه

 مجال علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه

مجال العمارة 69 ألف جنيه

مجال علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه

 مجال اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه

 مجال الدراسات القانونية 45 ألف جنيه

 مجال العلوم الإدارية 46 ألف جنيه

 مجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيه

مجال الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه

مجال الفنون 50 ألف جنيه

مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه

 مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه

مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه

 مجال الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه

 مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه

 مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه

 مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، قال فى تصريح سابق إنه من المقرر بدء الدراسة بجامعات الجلالة والملك سلمان والعلمين والمنصورة الجديدة فى العام الدراسى 2020-2021 والتى ستبدأ فى 17 أكتوبر.
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