ننشر مصروفات الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2020-2021

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.









وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ توجيهات الرئيس بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية.

وفي هذا الإطار، تم استعراض خطط إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وعرض التصميمات الهندسية والإنشائية لها، في كلٍ من الإسماعيلية وبورسعيد وحلوان وبنهاذذذ والمنيا وبني سويف والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وأسوان.









وأعلنت وزارة التعليم العالى، المصروفات الدراسية المختلفة، فى الجامعات الأهلية، وجاءت مجال الطب 105 ألف جنيه وطب الأسنان بملبغ 97 ألف جنيه ومجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه و مجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه.

وحددت الوزارة مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة كما يلى :





مجال الطب 105 ألف جنيه





مجال طب الإسنان 97 ألف جنيه





مجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه





مجال العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه





مجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه





مجال علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه





مجال العمارة 69 ألف جنيه





مجال علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه





مجال اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه





مجال الدراسات القانونية 45 ألف جنيه





مجال العلوم الإدارية 46 ألف جنيه





مجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيه





مجال الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه





مجال الفنون 50 ألف جنيه





مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه





مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه





مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه





مجال الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه





مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه





مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه





مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه



