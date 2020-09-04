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أسماؤهم تبدأ بحرف واحد.. أم لـ15 طفلا في انتظار مولودها الجديد.. صور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:21 م
أم لـ 15 طفلا في
أم لـ 15 طفلا في انتظار مولودها الجديد
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يارا زكريا
تخيل أن لديك 15 طفلًا مع انتظار مولود جديد ليكون رقم 16، هذه هي الحياة بالنسبة لباتي هيرنانديز صاحبة الـ 38 عامًا، وزوجها كارلوس، ذي الـ 37 عامًا، اللذان يعيشان في منزل مكون من خمس غرف نوم في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا في الولايات المتحدة، مع أطفالهما الخمسة عشر، والذين تبدأ أسماؤهم بحرف واحد، وهو حرف سي (C).

ووفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية، فالأم حامل الآن بطفلها السادس عشر، ولم تتوقع قط أن تنجب هذا العدد الكبير من الأبناء، بالرغم من أنها لا تستخدم وسائل منع الحمل، وقالت السيدة :"أحب سماع خبر حملي دائمًا، وأن أكون أمًا بعد أن أمضيت عقدًا من حياتي لم أنجب خلاله سوى طفل واحد". 

وأسماء أولادها على الترتيب: "كارلوس جونيور: 12 عامًا، كريستوفر: 11 عامًا، كارلا : 9 أعوام، كيتلين: 9 أعوام، كريستيان: 8 أعوام، سيليست: 7 أعوام، كريستينا: 6، كالفين: 5 أعوام، كاثرين: 5 أعوام، كارول: 4 أعوام، كاليب: 3 أعوام، كارولين: 3 أعوام، كاميلا: عامان، تشارلي: عام، وكريستال: 4 أشهر.

وتنضم طفلة أخرى إلى العائلة في مايو 2021، يبدأ اسمها بحرف "سي" أيضًا، تكريمًا لوالدها كارلوس، الذي يعمل عامل نظافة، وفي القائمة يوجد الكثير من الأطفال في نفس العمر - وذلك لأن ستة من أصل 15 طفلًا هم مجموعات من التوائم.


وبينت باتي: "يسألني الناس طوال الوقت: هل هم جميعًا لك؟ فيذهلون عندما يكتشفون عدد الأطفال لدي، خاصة بالنظر إلى حجم جسدي الضئيل". 

وتابعت: "الأمر يصبح أكثر إرهاقا مع قدوم كل مولود جديد، لأن الأطفال يحتاجون إلى العناية المستمرة خاصة أنهم يبكون دائمًا، وعليّ أن أعتني بهم، فهم نعمة من الله، ونحن نسعد بها، وأقدارنا بيد الله؛ لذا فإن ما يريده الله لنا سنكون سعداء به". 

وينفق الزوجان مبلغًا ضخمًا قدره 500 دولار أسبوعيًا على مواد البقالة والحفاضات ويتسوقان لشراء سيارة جديدة نظرًا لزيادة عدد أفراد الأسرة عن سعة سيارتها التي تتسع لـ 16 مقعدًا.

وعلى الرغم من الاعتراف بأن تربية الكثير من الأطفال مرهقة، إلا أن سعيدة بإنجاب هذا العدد منهم. 

وأمضت باتي أكثر من عشر سنوات بدون حمل ثم أنجبت 15 طفلًا منذ عام 2008، مضيفة: "أشعر بسعادة بالغة عندما أكون حامل، وبعد حوالي ثلاثة أشهر من إنجاب طفل، عادة ما أحمل مرة أخرى".
أسماؤهم تبدأ بحرف واحد.. أم لـ15 طفلا في انتظار مولودها الجديد.. صور
أسماؤهم تبدأ بحرف واحد.. أم لـ15 طفلا في انتظار مولودها الجديد.. صور
أسماؤهم تبدأ بحرف واحد.. أم لـ15 طفلا في انتظار مولودها الجديد.. صور
أسماؤهم تبدأ بحرف واحد.. أم لـ15 طفلا في انتظار مولودها الجديد.. صور
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