أم تقتل 5 من أطفالها وتحاول الانتحار.. فيديو وصور

عثرت الشرطة الألمانية على 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وثمانية أعوامٍ قتلي على يد أمهم التي حاولت الانتحار بعد ذلك بالقفز أمام قطار.





ووفقًا لصحيفة " الديلي ميل" البريطانية وجدت الجثث في مبني سكني في سولينجن بالقرب من مدينة كولونيا، وتشير التقارير إلى أن أمًا تبلغ من العمر 27 عامًا يشتبه في أنها قتلت الأطفال الخمسة قبل القفز أمام قطار.









كما أكدت صحيفة بيلد الألمانية أنه يشتبه في قيام الأم بقتل الأطفال الخمسة قبل القفز، وأنها نجت من إصابات خطيرة، موضحة أن أعمار الأطفال الخمسة من سنة إلى ثمانية أعوام، ولم يصب طفل يبلغ من العمر 11 عامًا.









وأصغر الأطفال القتلى فتاة تبلغ من العمر 18 شهرًا ، ويتم الآن رعاية شقيقهم البالغ من العمر 11 عامًا من قبل أقاربهم.









وبعد إبلاغ جدتهم حضر أفراد الأمن إلى منزلهم اليوم الخميس. وأصيب رجال الإنقاذ بصدمة نفسية مما وجدوه في المبنى، وصدموا أيضًا من حالة الشقة.

















وقال ستيفان وياند ، المتحدث باسم الشرطة إنه كان "وضعًا مأساويًا" وأن الأم لم تكن في حالة لائقة بعد لاستجوابها.









وزُعم أنها أخذت طفلة أخرى معها إلى المحطة إلا إنه تم إنقاذها من بين القضبان على خط إقليمي.









وتحقق السلطات في مدينة فوبرتال المجاورة في وفاة الأطفال، مع وجود عشرات الضباط وأسطول من سيارات الطوارئ خارج المبنى.









وتقول الشرطة إنه سيكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق من اليوم ، لكن لم يعرف بعد كيف مات الأطفال.









قال يورجن هاردت ، عضو البرلمان الألماني ، إنه شعر بذعر عندما سمع نبأ وفاة الأطفال.









وأضاف: "أتمنى أن تتحد خدمات الطوارئ وقوة الشرطة أثناء تعاملهم مع القضية ، الأمر الذي سيؤثر عليهم بشكل عميق أيضًا".



















