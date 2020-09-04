شروط التحويلات ونقل القيد لـ كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس ، شروط التحويلات ونقل القيد لكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس





ووافق مجلس كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس على شروط التحويلات للعام الجامعى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ الآتية:





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بالنسبة لنقل القيد :





- يشترط أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للمجموع الذى تم قبوله بالكلية سنة حصوله على الثانوية العامة.



- إمكانية نقل قيد الطلاب الحاصلين على دبلوم اعداد الفنيين الصناعيين نظام سنتين بعد الثانوية العامة او دبلوم المدارس الفنية الصناعية (نظام الخمس سنوات) بشرط حصوله على الحد الأدنى للقبول بالكلية ويخضع لنظام التشعيب بالكلية.





- يشترط أن يكون محل إقامته تابعًا للتوزيع الجغرافى للكلية.





- يشترط القبول بشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية بالكلية أن يكون قد إجتاز إختبار القدرات الفنية أو الموسيقية المنعقدة بالكلية بنجاح .





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