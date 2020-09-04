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تعليم

شروط التحويلات ونقل القيد لـ كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:25 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قســـم التعليــــم
أعلنت جامعة عين شمس ، شروط التحويلات ونقل القيد لكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس


ووافق مجلس كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس على شروط التحويلات للعام الجامعى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ الآتية:


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بالنسبة لنقل القيد : 


- يشترط أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للمجموع الذى تم قبوله بالكلية سنة حصوله على الثانوية العامة.


- إمكانية نقل قيد الطلاب الحاصلين على دبلوم اعداد الفنيين الصناعيين نظام سنتين بعد الثانوية العامة او دبلوم المدارس الفنية الصناعية (نظام الخمس سنوات) بشرط حصوله على الحد الأدنى للقبول بالكلية ويخضع لنظام التشعيب بالكلية.


- يشترط أن يكون محل إقامته تابعًا للتوزيع الجغرافى للكلية.


- يشترط القبول بشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية بالكلية أن يكون قد إجتاز إختبار القدرات الفنية أو الموسيقية المنعقدة بالكلية بنجاح .


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أما الفرق الأعلى ، فيشترط أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة أو الشهادة الفنية وناجحًا بكليته أو منقول بمادة أو مادتين ، ويشترط التحويل فى نفس التخصص مع إحضار المحتوى العلمي بالساعات المقررة التي درسها بكليته لعمل مقاصة فى المواد التى لم يدرسها وينتقل إلى الفرقة الأعلى بشرط ألا تتعدى مواد المقاصة عن ثلاث مواد واذا زاد عدد المواد عن ذلك يتم عرض إختياريين على الطالب أن يبقي بالإعادة في نفس السنة ويدرس باقي المواد (مواد المقاصة) لنقله للفرقة الأعلى على أن لا يعتبر باقي للإعادة في نفس السنة (يحتفظ بتقديره) ويكون له فرصه واحدة فقط للبقاء في نفس السنة وإذا رفض الطالب يتم بقاؤه بكليته ويرفض تحويله.

ويشترط ألا يكون الطالب مفصولا من كليته ، لا يجوز تحويل الطلاب للفرقة النهائية.


ويتم تحويل الطلاب الوافدين أو نقل قيدهم عن طريق الإدارة العامة للوافدين ، ويشترط عدم جواز قبول تحويل الطلاب المكفوفين أو المعاقين أو طلاب جامعة الأزهر ، ويشترط نقل قيد الشهادات المعادلة يتم عن طريق مكتب التنسيق

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