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رياضة

المصري يعلن عودة شوشة للتدريبات بعد خروجه من العناية المركزة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:45 م
أحمد شوشه
أحمد شوشه
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عبدالله هشام
أعلن نادي المصري البورسعيدي عودة أحمد حامد شوشة مدافع الفريق الأول لكرة القدم للمعسكر في برج العرب بعد مغادرته العناية المركزة. 

وكان حامد شوشه تعرض لحالة من الإعياء وأغمي عليه في مباراة فريقه المصري أمام المقاولون العرب يوم الخميس الماضي ونقل على اثرها للمستشفى وحجز في العناية المركزة . 

وخرج شوشه من المستشفى مساء الجمعة وعاد الي معسكر الفريق وقبلها كان أحد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا قبل أن يشفى ويعود للمشاركات . 

جدير بالذكر أن فريق المصري يحتل المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة.
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