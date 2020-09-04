AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد | عمرو السوليه مع بناته في استاد القاهرة لمساندة الأهلي أمام وادي دجلة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:37 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير -عدسه كورلوس صلاح
التقطت عدسة "صدى البلد"، فيديو لعمرو السولية نجم فريق الأهلي بصحبة بناته داخل المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة لمساندة الفريق في مباراته أمام وادي دجلة في المباراة المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري المصري. 

وكانت  أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ووادي دجلة انتهت بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 42 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز، من رأسية جيدة عبر عرضية من جيرالدو.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث النصف الساعة الأولى في المواجهة التي تجمع بين الأهلي ووادي دجلة في الجولة 24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وبدأت المباراة بهجوم ضاغط من لاعبي الأهلي حيث شهدت الدقيقة الثانية الفرصة الأولى من عرضية رائعة من أحمد الشيخ لمروان محسن داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته أتت في منتصف المرمى وتصدى لها عبد المنصف.

وسيطر لاعبو الأهلي على أحداث المباراة وأضاع لاعبيه فرصة الهدف الأول فى الدقيقة 6 بعد عرضية من أحمد الشيخ اضاعها جيرالدو بطريقة غريبة أمام مرمي دجلة الخالي من حارس مرماه.

وأهدر لاعبو وادي دجلة فرصة احراز الهدف الاول فى الدقيقة 9 بعد انفراد محمد رضا بمرمي محمد الشناوي الذي تصدي لها ببراعة عالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على طريقة فان بيرسي | محمد هاني يضرب إنبي بالهدف الأول في الدوري

الشوط الأول.. وادي دجلة يتقدم على حرس الحدود بهدف

السولية يتعادل للأهلي بـ صاروخية في مرمى الإنتاج الحربي

الإنتاج يضاعف أحزان الأهلي ويتعادل معه في مباراة بطلها الـ VAR

شاهد .. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

في مباراة الإصابات.. الأهلي يفوز 3-0 على أسوان في الدوري المصري

ترشيحاتنا

الـ VAR والحكم يتعاطفان مع الأهلي ويلغيان هدف التعادل لوادي دجلة

عمار حمدي يحسم موقفه من العرض التركي ويمتثل لقرار الأهلي

علاج انخفاض ضغط الدم .. معلومات تريحك من هذا الشبح نهائيا

الصحة العالمية تحذر من "وطنية" مصل كورونا

"الصحة" تنشر عناوين 24 معملا لإجراء المسافرين للخارج تحاليل كورونا بها

واقعة قديمة| مجدي عبد الغني يكشف كواليس سرقة كأس إفريقيا من الجبلاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قَّصة فراشة.. ساندى تثير الجدل في أحدث ظهور

أشبه بالسجن.. شقة تحت الأرض وبدون نوافذ للإيجار مقابل سعر خيالي 40 ألف جنيه

دراسة تحسم الجدل.. نقص فيتامين د يعرضك للإصابة بفيروس كورونا بنسبة 60%