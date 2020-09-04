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وزير التنمية المحلية: عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء 470 ألفا.. فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:12 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
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محمد حليم قنديل
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم تدريب 4 متخصصين بكل محافظة على الصور الفضائية لتحليل الإحداثيات لرصد مخالفات البناء.

وأضاف اللواء محمود شعراوي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية: "وصلنا لأكثر من 332 ألف تقرير خاص بالمخالفات تم توجيهها إلى المحافظات من المساحة العسكرية.

وتابع وزير التنمية المحلية أنه تم عمل وحدة مركزية فى جميع المحافظات لمتابعة كل ما هو جديد من مخالفات بناء والانتقال إلى المخالفين على الفور.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم رصد ما يقرب من 3 ملايين مخالفة على مستوي الجمهورية من بناء مخالف أو بناء على الأراضى الزراعية.

وأشار إلى أن نسبة من تقدموا من أجل التصالح فى مخالفات البناء 470 ألف حالة فقط، موضحا أن قانون التصالح ليس لجمع الأموال فقط.
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