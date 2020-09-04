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شعراوي: تشكيل لجان تقدير مالي لسعر متر الأرض على مستوى الجمهورية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:15 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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محمد حليم قنديل
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح لمخالفات البناء 17/19 وتعديله الذي تم في 20 /21 تم معالجة كل النقاط فيه.

وأضاف اللواء محمود شعراوي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أنه تم تشكيل لجان بتقدير مالي بسعر المتر للأراضي على مستوى الجمهورية.

وتابع وزير التنمية المحلية أنه يتم دفع نسبة 25% من جدية التصالح خلال طلب التقنين في مخالفات البناء.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أننا أصدرنا بيانا تعريفيا بقانون التصالح في مخالفات البناء وخطوات التصالح في كل المراكز التكنولوجية وعبر الصفحات الرسمية.

وأشار إلى أن تم تكثيف الدورات التدريبية لكل الموظفين ليصبحوا على دراية كاملة أثناء تقديم المواطنين على طلب التصالح.
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