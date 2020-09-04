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توك شو

من الصين.. وزير التعليم يكشف واقعة تسريب امتحان الـ SAT

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:47 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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حمزة شعيب
تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن قضية تسريب امتحان الـ sat، قائلا: "قضية مؤسفة".


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة  "MBC مصر"، :"الاهتمام الشديد والمبالغ فيه أحيانًا بالحصول على الدرجات يدفع البعض إلى أشياء غير سوية، مثل الاتجاه إلى تسريب الامتحانات نظير الحصول على أموال".

ونوه إلى أن امتحان الـ"سات" امتحان دولي وعالمي، وهذا الأمر خارج نطاق وزارة التربية والتعليم بالكامل.


ولفت إلى أن دور الوزارة، مختص بترخيص المدارس التي تدرس المناهج، لكن العملية الأكاديمية سواء المناهج أو الامتحان فإنه يخضع للدول صاحبة الامتحان.

وتابع أن اختبار السات ينظم في دول كثيرة، علم بعض الناس في مصر أن نموذج الامتحان في مصر نفس نموذج الامتحان في الصين، ومع فرق التوقيت، فإن بعضهم يسافرون الصين: "ناس كبار مش طلاب، بياخدوا الفلوس وبيبعتوا الامتحان لمصر".

وأشار إلى أن هناك من يظن ان امتحان السات موحد، وهو ما دفع البعض للسفر للصين حتى يتمكنوا من إرسال نموذج الإمتحان لمصر وذلك بعد علمهم ان نموذج الإمتحان المصري مطابق لنظيره الصيني، مردفا:" بيعملوا الامر ده مقابل فلوس".
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