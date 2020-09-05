الناس بعدها شتمتني..محمد لطفي يروي تفاصيل أغنية السوشيال ميديا..فيديو

كشف الفنان محمد لطفي عن أنه درس لفترة في معهد الموسيقى، معقبا: قعدت فترة في المعهد الموسيقي ولكن مع رياضة البوكس الأمر كان صعبا..وبعد ما توقفت عن لعب البوكس لفترة تصل إلى 12 عاما بدأت اتعلم من الفنان حسينال إمام وبدأت أعود.



وفيما يخص أغنية السوشيال الميديا، أوضح " أنا اللي كتبت كلامها ولحنتها..معقبا: كانت في الفترة التي تعرضت لها مصر ورجالها إلى حملات تشوية من الخارج.



وأكمل: بعد ما غنيت إغنية السوشيال ميديا لاقيت ناس كتير بتشتمني.