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محمد لطفي: ماروحتش بيتي لمدة 24 يوما خلال فترة التصوير عشان كورونا.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:05 ص
محمد لطفي
محمد لطفي
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اسراء صبري
روى الفنان محمد لطفي، عن أنه كان يقوم بتصوير مسلسل النهاية وشاهد عيان وسلطانة المعز في نفس الوقت، معقبا: "قعدت 24 يوممروحتش البيت عشان كنا في بداية كورونا والاختلاط وكنت خايف على اللي في البيت..كنت قاعد في المكتب".

وتابع خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، قائلا: مكنتش خايف وكنت سايبها على الله.. والوضوء لوحده بينقذ الإنسان ويحميه بالإضافة إلى المطهرات والكحولات.

واسترسل: الثلاث الشخصيات التي قمت بها خلال رمضان كانوا حلوين.. معقبا: كل شخص له مفرداته ومصطلحاته الخاصة.. بالإضافة إلى ثقافته الخاصة والمستوى التعليمي كل ذلك بيكون له تأثير على الشخصية المقدمة.
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