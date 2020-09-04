محمد لطفي تعليقا على شكله في مسلسل النهاية: الماكياج كان صعبًا وقاسيًا

علق الفنان محمد لطفي، على الماكياج الخاص بدوره في مسلسل النهاية، قائلا: الماكياج كان صعب وقاسي عليا، معقبا: "المادة اللي بتتحط بتكون سايحة وسخنة على الوش..الماكياج كان بياخد ساعتين تقريبا عشان يتحط وبعدين يتشال".



وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، "لما شوفت المسلسل على الورق شوفت خيال وفكرة جديدة خالص..قرأت شخصية "المحروقي" وعجبتني.



وتابع: في البداية كنت بتسأل شكلنا هيبقى عامل ازاي..معقبا: الدور مكنش مغامرة ومع رؤية المخرج أنا انبسطت بالتجربة.



واسترسل: المخرج كان حابب شخصية المحروقي وجاب اكسسوار كتير للشخصية منها النظارة ولكن لم يتم الاستقرار عليها.





