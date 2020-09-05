مدير منظومة الشكاوى الحكومية: الاستجابة لاستغاثة جد.. وتركيب أطراف صناعية لشاب

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في الاستجابة للشكاوى والبلاغات والاستغاثات المرتبطة بالنواحي الطبية خلال شهر أغسطس 2020.









وعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، جانبًا من الحالات التى تم التعامل معها خلال شهر أغسطس الماضي، ومنها تلقي استغاثة من مواطن بمحافظة البحيرة تعاني حفيدته "ع. م. أ" البالغة من العمر 18 يومًا من تمدد بالشريان الأورطي وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، حيث تم التنسيق على الفور مع الدكتورة شيماء محمد الشرقاوي، مدير التأمين الصحي بالبحيرة، واستخراج خطاب عاجل لتبادل الخدمات الطبية مع الدكتور هاني غزال، نائب رئيس فرع التأمين الصحي بالإسكندرية، كما تم التنسيق مع الدكتور وائل نبيل، عميد كلية طب جامعة الإسكندرية، لاستقبال وحجز المريضة بقسم جراحة القلب والصدر بجامعة الإسكندرية، وإجراء العملية بنجاح بمستشفى سموحة الجامعي، وتم حجز المريضة بغرفة الرعاية المركزة لاستكمال العلاج حتى تستقر حالتها الصحية والاطمئنان عليها.











هذا بالإضافة إلى رصد استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن بمحافظة سوهاج "ص. ف. ج" وعمره 26 عامًا يعاني من بتر بالساق اليمنى أسفل الركبة وبتر بالذراع اليسرى أسفل الكوع، على أثر تعرضه لصعق كهربائي (ضغط عالي) ويحتاج إلى تركيب أجهزة تعويضية للأطراف التي تم بترها، فتم التنسيق مع كل من الدكتور أشرف لطفي، مدير معهد التأهيل الحركي بإمبابة، والدكتور أحمد الأتربي، مدير مصنع الأجهزة التعويضية بمركز التأهيل الحركي بإمبابة، والتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارى علاج على نفقة الدولة، ومكتب وزيرة التضامن الاجتماعي لتوفير مكان لاستضافة المواطن بإحدى الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال فترة متابعة المريض (الكشف بالعيادات المتخصصة وعرض لجنة استشاري التأهيل الحركي وعمل مقايسة لرفع المقاسات وتحديد نوع الأجهزة التعويضية بالشركة المختصة)، وتم إنهاء عمل الإجراءات السابقة وعودة المريض إلى محل إقامته بسوهاج ثم العودة بعد الانتهاء من المدة المحددة لتصنيع الأجهزة التعويضية وتم تسليمها وتركيبها للمواطن للحد من معاناته ومساعدته على الحركة.







