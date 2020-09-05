إل جي مصر تطلق التشكيلة الجديدة من تليفزيونات UHD لعام 2020

أطلقت شركة إل جي اليوم التشكيلة الجديدة من تليفزيونات " UHD " لعام 2020 في مصر ، والتشكيلة الجديدة تضم ست فئات جديدة من تليفزيونات " UHD " تتراوح مقاساتها بين 43 إلى 86 بوصة .

وتتضمن التشكيلة الجديدة من تليفزيونات " UHD " لوحات " IPS " ، Cinema HDR ، Dolby Vision IQ لفئة UN80 وتقنية " 4K Active HDR " لفئات,UN7380 ,UN7340,UN7240,UN7180 UN7440 .

وتقدم التشكيلة الجديدة من تليفزيونات إل جي " UHD " مستوى دقة في الصورة أكثر بأربعة أضعاف من مستوى الصورة الخاص بتقنية " full HD " بمعدل دقة يصل إلى 8،3 مليون بيكسيل لضمان صورة ذات جودة عالية ، كما تضم الشاشات الجديدة عدد من المميزات الأخرى التي تضمن أداء رائعا مثل True Color Accuracy ، HDR Dynamic Tone Mapping ، Local dimming ، Motion Pro و 4K Upscale .

وزودت إل جي الجيل الثالث التليفزيونات من فئة " UN80 " بمعالجات من طراز " A7 " العاملة بتكنولوجيا التعلم العميق بجانب معالجات من طراز " 4K Quad Core processor " التي زودت بها باقي تليفزيونات إل جي " UHD " .

كما زود تليفزيون " UN80 " بنظام صوتي متطور يعمل بتكنولوجيا الذكاء الصناعي التي يمكنها تحويل الصوت إلى صوت محيطي إفتراضي4.0 بينما زود الخط بالكامل بتكنولوجيا " AI Acoustic " بجانب تقنيات أخرى خاصة بالذكاء الصناعي مثل " AI home " وهي تقنيات تتعرف على الأوامر الصوتية التي تصدر باللغة العامية المصرية بجانب أنها تقدم دخول سهل إلى محتوى عال الجودة خاص بمقدمين عالميين وذلك بواسطة تطبيقات وخدمات شهيرة مثل Apple TV ، Netflix ، Shahid و Wavo .

وجميع تليفزيونات " UHD " مزودة بخاصية "ModeFilm Maker " والتي تضمن لجميع المستخدمين مشاهدة محتواهم المفضل بالشكل الذي أراده صانع المحتوى وهو الحد من تأثير تجانس الحركة على الصورة ككل .

وزودت جميع شاشات " UHD " بتقنية إل جي "ThinQ " الخاصة بالذكاء الصناعي وهو ما يسهم في جعل الحياة أكثر راحة ويعزز من فكرة المنازل الذكية من خلال التحكم ببيئة عمل إنترنت الأشياء في المنازل وذلك بواسطة اللوحة الأم الخاصة بأحدث تليفزيونات إل جي " UHS " .

و لمحبي الألعاب الإليكترونية ، فمن المهم ذكر أن فئة تليفزيون "UN80 " مصممة لخوض تجارب اللعب الواقعية مدعمة بخواص " Low Input Lag " ، " HDMI 2.1 " ، " VRR " ، " ALLM " و " HGIG " والتي تدعم المحتوى سريع الحركة بدقة وسلاسة عالية.