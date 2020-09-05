نقابة الأطباء تنعي الشهيد الدكتور محمد حسن عيسى

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد حسن عيسى أخصائي القلب، والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد 19.

وتضم أسماء شهداء كورونا الـ 196 من الأطباء كل من:





١-أ.د. أحمد اللواح أستاذ الكلينيكال باثولوجي بطب الأزهر

٢-د.جبريل علي يوسف استشارى العيون بالأقصر

٣-د.طارق شكري إستشاري الطب النفسي بالعباسية

٤-د.أشرف العدلي إستشارى القلب بمستشفى قنا العام

٥- أ.د.هشام الساكت أستاذ جراحة الأطفال بطب القاهرة

٦-د.ممدوح أحمد مدير هيئة الإسعاف السابق بسوهاج

٧- أ.د.محمود الهنداوي أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالأزهر

٨-د.أحمد دراز مدير الطب الوقائي بمنيا القمح بالشرقية

٩-د.كارم محمود رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر

١٠-د.ياسر عثمان إستشاري الصدر بمستشفى صدر المعمورة.

١١-د.فكري منير أخصائي طوارئ بمستشفى مارجرجس بشبرا

١٢- أ.د.حسن جمال الدين فرحات أستاذ الرمد بطب المنوفية

١٣- أ.د.صلاح عبدربه أستاذ طب الأطفال بجامعة الأزهر

١٤- أ.د.عمرو عبيد أستاذ أمراض الكلى بطب إسكندرية

١٥-د.عبداللطيف عبدالحميد مديرإدارة ههيا الصحيةبالشرقية

١٦-د.وليد يحيى طبيب نسا وولادة بمستشفى المنيرة

١٧- د. أحمد النني طبيب نسا وولادة بتأمين صحي بنها

١٨- د. محمد عبدالباسط الجابري أخصائي بحميات إمبابة

١٩- د.سونيا عبدالعظيم الطبيبة بمحافظة الدقهلية.

٢٠ - د.جمال أبو العلا إستشارى الباطنة العامة

٢١- د.مشيرة محفوظ إستشارى أشعة بمستشفى صدر المحلة

٢٢- أ. د. صالح الشيمى أستاذ الجلدية بطب عين شمس

٢٣-أ. د.سميرالغندور أستاذ جراحة العظام بطب قناة السويس

٢٤- د. أحمد محمود أبوصادق إستشارى أنف وأذن بأسوان

٢٥- د. إسحاق عوض إستشارى الجهاز الهضمي بأسوان

٢٦-د. أحمد ياسين غلاب إستشارى مسالك بولية بدمنهور

٢٧-د. رأفت ناجى إستشارى نساء وولادة بالجيزة

٢٨- د.رونز مقار إستشاري نساء وولادة ببني سويف.

٢٩- د. أشرف القاضى أخصائي باطنة وحميات بأسوان

٣٠- د. ألبير جرجس إستشارى أطفال بأسيوط

٣١- أ.د محمد فريد الجندي استشاري القلب بمعهد القلب

٣٢- د.صباح سعد فرج الجيزة

٣٣-د.محمود السيد الغزلانى إستشارى حميات بالقاهرة

٣٤- د.يحيى سعد مدير مستشفى العيون للأطفال بالقاهرة

٣٥- د.الراوى عبدالغني إسماعيل مدير إدارة أبوحماد الصحية

٣٦- د. نيرمين جلال أخصائي النساء والتوليد بالقاهرة

٣٧- أ. د. هانى رفعت أستاذ الكلى بطب عين شمس

٣٨-د.عبدالعظيم أبو الحسن إستشارى مسالك بولية بمنوف

٣٩-د.محمد عنتر مدرس الفارماكولوجى بطب الأزهر دمياط

٤٠-د.معتصم محمود زكى أخصائي جراحة بمستشفى المطرية

٤١- د. يوحنا لطفى إستشارى النساء والتوليد بقليوب

٤٢- أ.د.إبراهيم على أستاذ الكلينيكال باثولوجي بطب الأزهر

٤٣- أ.د. محسن الهايتمى أستاذ الباطنة بطب الأزهر

٤٤- د. هشام عبدالحميد أخصائي طب أطفال بحلوان

٤٥- د. السيد رشدى محجوب مدرس جراحة الأعصاب بالأزهر

٤٦- د. سمير عثمان إستشارى نساء وولادة بحلوان

٤٧- د. أيمن زكى إستشارى نساء وولادة بحلوان

٤٨- د.محمود خضر إستشارى جراحة الأطفال بالقاهرة

٤٩-د.محمود عرنوس بإدارة الزقازيق الصحية

٥٠-د.حسين المصرى أخصائي تحاليل طبية بمستشفي الساحل

٥١-د. فيليب مترى عبدالله إستشارى أنف وأذن وحنجرة

٥٢-د. محمد عبدالحكيم إستشارى الباطنة العامة بحلوان

٥٣- أ. د. محمود الفولى أستاذ الفارماكولوجى بطب بنها

٥٤- أ. د. محمد نبيل خليفة أستاذ جراحة العظام عين شمس

٥٥- د. فايق فخرى مدير مكتب الصحة بالأقصر سابقًا

٥٦- د.عزت فهمى صليب إستشارى التخدير ببنها

٥٧- د. محمد حسن عمر إستشارى الحميات بالأقصر

٥٨-د. جورج عطية حبيب إستشارى أطفال بالقاهرة

٥٩- د. سيد نادى كامل أخصائي حميات بالمنيا

٦٠-أ.د.سالم خليل أستاذ جراحةالمسالك البولية بطب الزقازيق

٦١- د.يسري كامل إستشارى القلب ونائب عميد معهد القلب.

٦٢-د. جيمي سامي بطرس إستشاري الباطنة والسكر بسوهاج

٦٣- د. رأفت القاضي إستشارى الجراحة العامة بأسوان

٦٤-أ.د.محمد عبد العليم سعد أستاذ التشريح بطب طنطا

٦٥- د.عادل شبل إستشاري النساء بمستشفى المنيرة سابقًا.

٦٦-ط. محمد أشرف الجمل طالب بالسنة الأخيرة بكلية الطب.

٦٧-أ.د.محمد جمال الدين الشاهد أستاذ المسالك البولية.

٦٨-أ.د. أميرة منير أستاذ العيون بطب عين شمس.

٦٩-د.أميل فوزى أخصائي الجراحة مستشفي أبشواى بالفيوم.

٧٠-د.إيمان إبراهيم مركز الواسطى ببنى سويف.

٧١- د. نبيل نسيم إستشارى أمراض قلب بالتأمين الصحى.

٧٢-أ.د.عادل فؤاد رمزي أستاذ الجراحة جامعة القاهرة.

٧٣-د.على العربى إستشارى باطنةومناظيربمستشفى الساحل.

٧٤- د.أحمد الزفتاوى إستشارى الصدر بالمنصورة.

٧٥-د.حمزة إبراهيم طرخان أخصائي التحاليل الطبية بالقاهرة.

٧٦-د.محمد حشاد أخصائي الأطفال بمستشفى ناصر العام.

٧٧-د.علي هويدي مدير مستشفى حميات شربين السابق.

٧٨-د.أحمد فتحي عوض إستشاري الرمد بمستشفى الأقصر.

٧٩-د.عبداللطيف دبور أخصائي مسالك بولية بالسنبلاوين.

٨٠-د.رامى كريم الديب أخصائى الكلى بالمنشاوى العام.

٨١-أ.د.سيد حتحوت أستاذ المسالك البولية بطب الأزهر.

٨٢- د.عبد الحميد أبو يوسف إستشارى الحميات بالمحمودية.

٨٣-د. هشام عبدالقادر مختار إدارة الواسطى بنى سويف.

٨٤-د.حسن محمود فاضل إستشارى جراحة عامة بسوهاج.

٨٥ - د.عماد حبيب إستشارى الباطنة بمغاغة المنيا.

٨٦-د.طارق عاشور إستشارى طب الأطفال بالإسكندرية.

٨٧-د.جمال صبرى إستشارى أنف وأذن وحنجرة بالتل الكبير.

٨٨-د. مجدى نصحى مسبحة إستشارى الباطنة بالقاهرة.

٨٩-د.هشام سعيد إستشارى أنف وأذن وحنجرة بأم المصريين.

٩٠-أ.د.محمد أبوستيت أستاذ الجراحة العامة بطب الأزهر.

٩١-أ.د.مصطفى زيتون أستاذ النساء والولادة بطب الزقازيق.

٩٢-د.عمر عبدالرافع إستشارى الباطنة العامة بالقاهرة.

٩٣-د.محمد عبد الحافظ أخصائي باطنة بزفتي العام.

٩٤- د.جمال فكرى إستشاري العظام بمستشفى بنها التعليمى.

٩٥-د. ضاحى المنياوى مدير إدارة الصدرية بالجيزة.

٩٦- د. السيد لطفى مختار الزقازيق.

٩٧-أ.د.محمد غليون أستاذ الجهاز الهضمي بجامعة أسيوط.

٩٨- د.محمود مدني إستشارى النساء والتوليد بالقاهرة.

٩٩-د.حسين حسّان إستشارى حميّات ببني سويف.

١٠٠-د. إسحق إبراهيم جورجيوس أخصائي الباطنة بقنا.

١٠١-د. محمد أبو لبن إستشارى أنف وأذن وحنجرة ببلبيس.

١٠٢-د. محمود عبد السلام حسانين أخصائي تخدير بالشرقية.

١٠٣- د.جلال سيد أحمد بحميات ألماظة.

١٠٤-د. إبراهيم بكرى إبراهيم وكيل حميات طوخ.

١٠٥- أ.د. عبد الجواد سعد بمعهد الكبد بالمنوفية.

١٠٦- د.محمود المزين أخصائي تخدير بالشرقية.

١٠٧-د.كمال عبد النبي صالح إستشارى الجراحة ببنى سويف.

١٠٨- د.عبد الرحيم شرف الدين إستشارى النسا والتوليد بأجا.

١٠٩-د.إبراهيم موسي المرادنى أخصائي النفسية بالإسكندرية.

١١٠-أ.د مصطفى علي السيد أستاذ القلب بطب الأزهر.

١١١-د. نجاح الإسلام إستشاري بنك الدم بإمبابة العام.

١١٢-د.محمد حسب النبي وكيل مستشفي حميات منوف.

١١٣-د.محمود البطل إستشارى نسا وولادة بمغاغة المنيا.

١١٤-د. يوسف صبرى المزين إستشارى جراحة عامة ببلقاس.

١١٥-د.أمال مجاهد بمحافظة الأقصر.

١١٦-د.محمد شلقامى إستشارى نسا وولادة بإمبابة.

١١٧-د.اسماعيل الجناينى مستشفى الصدر بالزقازيق.

١١٨-د. أمجد الخياط مدرس التخدير بطب الأزهر.

١١٩-أ.د عصام عماره أستاذ جراحة الأعصاب بطب عين شمس.

١٢٠-د. زكريا متولى إستشارى طب أطفال بالمنصورة.

١٢١-د.يوسف سيد عبدالخالق إستشاري الأطفال بالداخلة.

١٢٢-د. عاطف محمود سالم مدير مكافحة العدوى بالمنيا.

١٢٣- د.سامي مخلص مفتش صحة المنزلة.

١٢٤- د. محمد برغوت مدرس مساعد الأطفال بطب طنطا.

١٢٥-د.هانى نعيم سدراك أخصائي الجراحة بسوهاج.

١٢٦- د. محمد عزازى محمد طبيب باطنة بمستشفى الأحرار.

١٢٧-د.جلال سيد أحمد غضنفر أنف وأذن وحنجرة.

١٢٨-د.محمد يحيي عبد الحميد ..دفعة 2018.

١٢٩-أ. د. عبد الجواد السيد سعد بمعهد الكبد - المنوفية.

١٣٠-د. ماهر محمود عبدالحليم إستشارى الكلى بالقاهرة.

١٣١-د.عادل حنجل أخصائي نساء وتوليد بمستشفى بسيون.

١٣٢-د.ريمون عماد مدرس مساعد عناية مركزة بطب الفيوم.

١٣٣-د.ياسرالشرقاوي أخصائي عناية مركزة بمركزقلب المحلة.

١٣٤-د. محمد المشوادى مدير مستشفى جرجا السابق.

١٣٥-د. خالد حمدى توفيق طبيب حديثى الولادة ببلقاس.

١٣٦-د.حسام حلمى إستشارى الأطفال بالإسكندرية.

١٣٧-أ.د.أيمن الدسوقي أستاذ الباطنة بطب المنصورة.

١٣٨-د.رجب سرحان إستشارى حميات بحوش عيسى.

١٣٩-د.مصطفى الفقى إستشارى جراحة مستشفى المحمودية.

١٤٠-د.سلوي فرحات إستشارى الحميات بالمطرية دقهلية.

١٤١-د.محمد يسرى إستشاري أمراض الباطنة ببني سويف.

١٤٢-د. أحمد عبد الرحمن إستشارى جراحةعظام ببنى سويف.

١٤٣-د.عبد الله إسماعيل أخصائي الباطنة بمستشفى الأحرار.

١٤٤-د. أحمد علي أخصائي العيون بمستشفي قنا العام.

١٤٥-د.بهاء الدين علي إستشارى العيون بمستشفى قنا العام.

١٤٦-د. سمير مدني مدير سابق لتأمين صحي جامعة حلوان.

١٤٧-د. عبدالله جاويش إستشارى جراحة العظام بسوهاج.

١٤٨-أ.د.وسام الديب أستاذ مساعد نساء وتوليد بطب الفيوم.

١٤٩-د.رزق عبدالله أخصائي نساءوتوليد، مديرمستشفى بطرة.

١٥٠-د.عادل جرجس إستشارى أمراض الصدر بكفر الدوار.

١٥١-د.وجيه مهنى قلته إستشاري نساء وتوليد بالإسكندرية.

١٥٢-د.على سيف إستشارى جراحة بمستشفى دمسنا البحيرة.

١٥٣-د.هبة عبدالله ماضى أخصائي نسا وتوليدبمرسى مطروح.

١٥٤-د.ورداني حسن إستشارى العظام بمستشفي العدوةبالمنيا.

١٥٥-د.عبد النبى البطران إستشارى جراحة عامة بالقاهرة.

١٥٦-د.هدي يوسف أخصائي النساء والتوليد بقنا.

١٥٧-د.يوسف سيد أحمد إستشارى طب الأطفال بأسيوط.

١٥٨-د. محمد هلال إستشارى النساء والتوليد بشبين الكوم.

١٥٩-د. عمر العوامرى إستشارى باطنة وحميات بالإسكندرية.

١٦٠- د. محمد عوض المليجي بالمنصورة.

١٦١-د.محمد عيد إستشاري الجراحة بالمنصورة العام سابقًا.

١٦٢-د.نبيل تركي أبو زهرة مدير مستشفى شبراخيت السابق.

١٦٣- د.سامى فاضل دار السلام بسوهاج.

١٦٤-د.أيمن عبد الموجود إستشارى الجراحة بمستشفى رشيد.

١٦٥-أ.د.أسامه البرماوي أستاذ أنف وأذن وحنجرة طب طنطا.

١٦٦-د. جمال سليمان توفيق سليم إستشارى الباطنة بمطروح.

١٦٧-د.هبة عبد الله على أحمد طبيبة النساء والولادة بمطروح.

١٦٨- د.عمر سليمان إستشاري طب الأطفال ببني سويف.

١٦٩- د. رامى الوكيل أخصائي الباطنة بالإسكندرية.

١٧٠-د.وجيه مهنى إستشارى النساء والتوليد بالإسكندرية.

١٧١-د.سلامه لويس إستشارى أمراض صدر بالقاهرة

١٧٢-د.مجدى الدميرى إستشارى المسالك البولية بالمحلة.

١٧٣-د.محمد ندير أخصائي أمراض صدرية بصدر المعمورة.

١٧٤-د.على المرسي إستشارى أمراض نسا وولادة بالمنزلة.

١٧٥-د.عبدالوهاب السعدنى إستشارى أطفال المنصورة الدولى.

١٧٦-د. حسن حمزة إستشاري أمراض جلدية بقنا.

١٧٧- أ.د. عبدالمنعم كامل ربيع أستاذ الصدر بالإسكندرية.

١٧٨-د. علاء عبدالكريم إستشاري جراحة العظام بديروط.

١٧٩-د. أحمد عبد العزيز أخصائي طب الأطفال بقليوب.

١٨٠-أ.د.سامح سلطان أستاذ.م.فسيولوجي بطب أزهر أسيوط.

١٨١-د.ربيع النجار أخصائى طب الأطفال بكفر الزيات العام .

١٨٢-د.جمال حسين مازن إستشاري طب الأطفال بسوهاج.

١٨٣-د.أحمد محمود كامل إستشارى نساء وولادة بالإسكندرية.

١٨٤-د.عصمت عبدالخالق أخصائية نساء وولادة بالإسكندرية.

١٨٥-د. شيماء عبد الحميد بمستشفى حميات كفر الشيخ.

١٨٦-د.أحمد ماضى أخصائى أمراض صدرية بالإسكندرية.

١٨٧-د.جميل عطا الله إستشارى طب الأطفال بميت غمر.

١٨٨- د.عبدالعزيز مصطفي بندق إستشارى الباطنة بالمنصورة.

١٨٩-د.خيرى مسعد إستشاري الباطنة بنبروه الدقهلية.

١٩٠-د.وائل شكرى أخصائى الباطنة ببنى سويف.

١٩١-د.هشام على غنيم إستشارى باطنة وكلى بالإسكندرية.

١٩٢- د.دينا قطب طبيب مقيم نسا وتوليد بالمحلة العام.

١٩٣- د. ماهر جزر استاذ التخدير طب اسكندريه

١٩٤- د.ابراهيم شعبان، نائب مدير مستشفى سمسطا بنى سويف.