مدير إقليمي سياحة جنوب أفريقيا تكشف لـ صدى البلد مسار القطاع فى زمن الكورونا.. وتؤكد: انتشار الفيروس كان أصعب اختبار واجه المقاصد السياحية

مدير إقليمي سياحة جنوب أفريقيا فى حوار مع "صدى البلد" :

جائحة كورونا أصعب اختبار واجه المقاصد السياحية

نفهم جيدا سلوك المسافر.. والمنتج السياحي

جنوب أفريقيا موطن الحدائق المفتوحة، الغنية بالحيوانات والمساحات الخضراء الشاسعة وسياحة السفاري البرية، بالإضافة إلى سياحة المغامرات لتكون قبلة لقاصدي الحياة الطبيعية والرفاهية، للاستمتاع بأجواء لن تجدها سوي فى جنوب أفريقيا.

13 سوقا دولية تعمل بها سياحة جنوب أفريقيا، ليكون هناك تركيز واضح على دول الشرق الأوسط وشرق آسيا والهند، لكونها دولا تفضل السياحة فى جنوب أفريقيا، ويتم التعامل معها تسويقيا وفقا لأحدث التكنولوجيا للوصول إلى السائح، بالإضافة إلى تجربتها فى التعامل مع تداعيات فيروس كورونا على القطاع.

وفى إطار ذلك، أجرى "صدى البلد" حوارا مع نيليسوا نكاني، المدير الإقليمي لأسواق الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا وهيئة السياحة بجنوب أفريقيا، وإلى نص الحوار:







ما مقومات هيئة سياحة جنوب أفريقيا؟

هيئة سياحة جنوب أفريقيا هي اليد المحركة للتسويق السياحي لحكومة جنوب أفريقيا ببساطة، مهمتنا هي الترويج للبلاد محليًا ودوليًا، سواء للترفيه أو العمل أو سياحة المناسبات.









وبصفتنا هيئة حكومية، نحن ملتزمون بالمساهمة بشكل هادف في أهداف حكومة جنوب أفريقيا المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص عمل مستدامة، وإعادة توزيع الصناعة وتحويلها من خلال " زيادة عدد السائحين الذين يزورون الدولة، وزيادة الانتشار الجغرافي ومدة الإقامة وإنفاق جميع الزوار، وتطوير وتحسين أنماط الوصول الموسمية، والعمل على تحويل الصناعة بحيث يمكن لمواطني جنوب أفريقيا - المحرومين تاريخيًا - الاستفادة من القطاع المتقبل للتغييرات من حولنا من خلال استمرار تواصلنا مع المتغيرات العالمية من حولنا.









ونمت المنظمة من عدد قليل من المكاتب حول العالم لتصل إلى إدارة عمليات تسويقية في 13 سوقًا دولية، مع مسئوليتها لتسويق ومشاركة كل ما هو فريد وجميل ومميز عن جنوب أفريقيا.









هيئة سياحة جنوب أفريقيا هي منظمة لتسويق الوجهة السياحية، وقد ساعدت جهودها في تسويق وجهة جنوب أفريقيا إلى العالم في زيادة النمو الاقتصادي لدولة جنوب أفريقيا، وخلق فرص العمل والاستدامة وضمان مساهمة السياحة في الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر.









ما حجم إيراداتكم السنوية من القطاع السياحي؟

تعد جنوب أفريقيا أكبر اقتصاد سياحي في أفريقيا، وفقًا لمجلس السفر والسياحة العالمي، فإن مساهمة قطاع السياحة في جنوب أفريقيا لعام 2018، شكلت بشكل مباشر 2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والذي يبلغ 139 مليار راند (8 مليارات و347 مليون دولار أمريكي)، مع نموها في عام 2019 إلى 145.3 مليار راند (8 مليارات و718 مليون دولار أمريكي).









وصلت المساهمة غير المباشرة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد في عام 2018 إلى نسبة أعلى تبلغ 8.2٪، مما يعكس الروابط الاقتصادية القوية مع جانب العرض والطلب الذي يتمتع به القطاع مع القطاعات الأخرى في اقتصاد جنوب أفريقيا.









بالإضافة إلى ذلك، استحوذ قطاع السياحة على العمالة المباشرة بنسبة 4.2٪ من إجمالي العمالة في اقتصاد جنوب أفريقيا في عام 2018، وارتفع هذا إلى 709 آلاف وظيفة في عام 2019، بينما بلغت مساهمة السياحة غير المباشرة في إجمالي العمالة 9.2٪ لعام 2018.









كيف أثرت جائحة كورونا على معدلات الحركة السياحية لديكم؟

تعد جائحة كورونا بمثابة أصعب أوقات الاختبار لقطاع السياحة بأكمله، حيث توقفت جميع الرحلات الدولية والمحلية إلى جنوب أفريقيا وتم إغلاق الوجهة اعتبارًا من 26 مارس 2020.









ومع ذلك، واصلنا وضع سلامة مواطنينا وزوارنا فوق كل اعتبار، وكان من المشجع لنا أن نرى أن المسافرين اختاروا إعادة جدولة الخطط بدلًا من إلغاء زيارتهم.









ومع وجودنا المستمر في قلب عملية تفكير المستهلك، فإن مفتاح قدرة جنوب أفريقياعلى المنافسة هو فهمنا لاحتياجات المستهلك، ورغبته في أسعار معقولة، مع عرض سلعة قيمة تناسب ما يحتاجه ويرغب فيه، حيث تعد القدرة على تحمل التكاليف وعرض القيمة مفتاحًا لنجاحنا، ونحن ندرك هذاه النقطة، ونواصل التعاون مع صناع السياحة في الدولة ليضعوا أفضل ما لديهم للمساعدة على تقديم مجموعة متنوعة من العروض السياحية وبأسعار معقولة لوجهة مثل جنوب أفريقيا دون المساس أو التقليل من قيمة الوجهة.









ما خططكم للخروج من أزمة جائحة كورونا؟

نحن في جنوب أفريقيا نتبع نهجًا تدريجيًا لإعادة فتح السفر واستعادته وهو التحول تدريجي، مع التركيز أولًا على التنقل المحلى، وامتداده إلى السفر الداخلي، ثم السفر الإقليمي والدولي.









بدءًا من 18 أغسطس 2020، خففت جنوب أفريقيا اللوائح، حيث تم تخفيض مستوى تنبيه الإغلاق من المستوى 3 إلى المستوى 2، في الوقت الحالي، أعدنا بدء السفر بين المقاطعات (المحلي) للعمل والترفيه، ما يعني أن مواطني جنوب أفريقيا يبحثون عن أجازات نهاية أسبوع قصيرة لقضاء وحجز العطلات والمبيت في أماكن الإقامة المعتمدة، ستكون الدولة مفتوحة للسفر الدولي المقيد في المستوى 1.









نحن ملتزمون بوضع المستهلك في قلب كل ما نقوم به، بينما نعيد توجيه أنفسنا، وسوف نضمن أننا جزء من عملية تفكير المستهلك ونبدأ في تشكيل عروضنا وفقًا لذلك، من أجل توفير أعلى قيمة ممكنة للمستهلك النهائي.









كما أننا سنحتاج إلى أن نكون مرنين وقابلين للتكيف مع تقدمنا خلال الوباء، فلا يوجد نموذج قياسي للاستعانة به، علمنا سريعًا في هيئة جنوب أفريقيا للسياحة أنه من المهم التخطيط للمستقبل، ولكن الأهم من ذلك أن نحافظ على المرونة والذكاء والاستجابة للتغييرات من حولنا من خلال إطلاعنا على ما يحدث حولنا بشكل مستمر وغير منقطع.









ما توقعاتكم لعودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية؟

التعافي للسفر عملية مترابطة تعتمد على العديد من العوامل المتغيرة، بما في ذلك تخفيف قيود السفر في الوجهة، وفتح أسواق المصدر، واستقرار صناعة الطيران، والتكيف مع المعايير والبروتوكولات الدولية للنظافة ووضعها.









من المتوقع أن يكون رفع القيود في جميع أنحاء العالم بشكل متقطع وتدريجي، مما يعني أن مناطق مختلفة ستفتح أبوابها للعمل في أوقات مختلفة، وبالتالي سنحتاج إلى أن نكون يقظين باستمرار ونضمن أوقات تسليم أسرع لتحديد فرص السوق المختلفة والاستفادة منها.









هل تلتزم الفنادق والمقاصد السياحية بالإجراءات الوقائية؟

على مدى الأشهر القليلة الماضية، تم التركيز على الكثير من العمل الاستشاري وعلى التخلص من المخاطر في القطاع ووضع بروتوكولات صحية وتشغيلية من أجل سلامة جميع السياح والموظفين.









ويتكيف مع الوضع الجديد معظم الموردين السياحيين في جنوب أفريقيا، بما في ذلك المقاطعات وشركات الطيران ومراكز السفر ومقدمي الخدمات السياحية مع الوضع الجديد لمعايير صحية عالية وصارمة مع ضرورة الالتزام بها، وقد تم قياس هذه المعايير مقابل الإجراءات التي يتم طرحها عالميًا.









من المتوقع أن تضمن مرافق الإقامة احتفاظ منطقة الإفطار والاستقبال بنسبة 50٪ من مساحة الإشغال، كما يجب أن تضمن مناطق الجذب السياحي التباعد الاجتماعي وتحديد الأرضيات التي يجب أن يقف فيها السائحون، نشجع كذلك على إمكانية الحجز عبر الإنترنت للسماح بإدارة سعة الحجوزات، سوف نضمن أيضًا ارتداء السائحين والمرشدين السياحيين للأقنعة وتعقيم أيديهم بانتظام، مع توفير التعقيم المتكرر، حيث توجد مناطق اتصال مشتركة بين مناطق الجذب.









كما نواصل العمل مع جميع أصحاب المصلحة في السياحة في تنفيذ مجموعة من التعديلات والتدخلات حتى نتمكن من التعافي بسرعة من هذه الانتكاسة المؤقتة، وسيشمل ذلك الاستعداد لبدء نظام التأشيرات الإلكترونية، وحل التحديات المتعلقة بإصدار التراخيص لمنظمي الرحلات السياحية، والتأكد من أن جميع حملاتنا على المستوى العالمي والمحلي وشراكات التمكين المرتبطة بها مستعدة وجاهزة للبدء.









هل لديكم برامج لدعم الطيران؟

لقد عملنا بنشاط وباستمرار على تقييم شراكات الطيران مع جميع شركات الطيران التي تصل لجنوب أفريقيا، ومع فتح المزيد من الخطوط الجوية، ونأمل أن يؤتي عدد قليل من هذه الاجتماعات ثماره.









لقد كنا على اتصال مع العديد من شركات الطيران ومع شركائنا في مجال الطيران، وذلك لضمان بذل جهود تعاونية حيثما أمكن، ودعمهم كلما كان ممكنًا وفهم الوضع غير المستقر الذي تخطط فيه شركات الطيران للسفر في المستقبل بشكل أفضل ولضمان أننا نتمتع بالمرونة والاستعداد لذلك بعد تأثير جائحة كورونا.









ما أدواتكم الترويجية لجذب السائح؟

لقد شهدنا نموًا هائلًا في عدد السياح الذين يستفيدون من الهواتف الذكية في الشرق الأوسط والهند، وباقات البيانات الرخيصة، والتحول إلى الوسائط الرقمية للتصفح.











وخلال فترة الإغلاق، لاحظنا أيضًا زيادة في وقت التعرض للتصفح من قبل عملائنا، وبالتالي روجنا للسياحة الافتراضية بطريقة كبيرة من أجل الاستمرار في البقاء في قمة اهتمامات مستهلكي السفر، ونعتقد أنه يمكن استخدام الواقع الافتراضي ككتيب وجهة فعالة، فهو يتيح للمستهلكين مظهرًا وشعورًا بالمنتج، ويساعد في بناء الرغبة.









على سبيل المثال، تقدم حديقة كروجر الوطنية ومحمية أولوسابا الخاصة للألعاب والعديد من المتنزهات الوطنية الأخرى رحلات سفاري افتراضية مباشرة للمشاهدين من جميع أنحاء العالم، وتمكنك هذه العروض الافتراضية من التفاعل مع حارس ألعاب خبير في الوقت الفعلي، كما تتجول مركبات السفاري، والمرشدين سيرًا على الأقدام والطائرات بدون طيار، والبالونات، والعربات الجوالة، والكاميرات البعيدة المدى على تضاريس جنوب إفريقيا لتقديم أفضل تجربة لمشاهدة رحلات السفاري في المنازل.









لقد استخدمنا أيضًا الوسائط الرقمية لتثقيف شركائنا التجاريين الذين يبيعون الوجهة في النهاية، شهد برنامجنا التعليمي التفاعلي والممتع عبر الإنترنت "متخصصون جنوب أفريقيا" زيادة في عدد تجارة السفر من الهند والشرق الأوسط، حيث يستخدم الوكلاء التجاريون فترة الإغلاق لتحسين مهاراتهم وإعادة تأهيل أنفسهم.









إننا نتطلع إلى الحفاظ على نهج يركز على المستهلك، مع بناء الرغبة وغرس الثقة في المستهلكين الراغبين في السفر، سيسعى المستهلكون إلى الحصول على ضمانات وإرشادات بشرية أثناء التفكير في السفر والتخطيط له، ويجب أن يكونوا على دراية كاملة بجميع العمليات والمتطلبات من خلال الوجهة أو مرافق النقل من أجل تجنب عدم التوافق في التوقعات والسماح برحلات سلسة، ونخطط لتثقيف المستهلكين من خلال المنصات الرقمية والمطبوعة والإلكترونية المملوكة والمكتسبة في استخدام تنسيقات سهلة الاستخدام.









كيف استفدتم من تجربة السوشيال ميديا للترويج لمقصدكم؟

يعتمد المسافرون اليوم، ومعظمهم من جيل الألفية، بشكل كبير على التفاعل الاجتماعي للحصول على توصيات عند التفكير في وجهة وأنشطة جديدة لرحلتهم.









ومن ثم، للاستفادة من نبض قطاع المسافرين المتنامي هذا، دخلنا عالم وسائل التواصل الاجتماعي في الأعوام القليلة الماضية من خلال صفحات مخصصة على فيسبوك في عدة دول حول العالم، أطلقنا أيضًا صفحات "إنستجرام" خاصة بنا في أوائل عام 2018.











وتعد هيئة سياحة جنوب أفريقيا واحدة من عدد قليل جدًا من مجالس السياحة الدولية في بعض الأسواق التي تتمتع بحضور رقمي محلي - بغض النظر عن الحسابات - الحسابات العالمية.









حتى مع تحولنا إلى عالم رقمي بشكل متزايد، سيظل الصدق والشفافية جوهر جميع الاتصالات التي نطلقها خلال أوقات الاختبار هذه.









ما الأسواق الأهم المستهدفة من قبلكم؟

تعتبر أسواق الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا ذات أولوية بالنسبة لنا، فنحن نتطلع إلى إعادة بناء الطموح وثقة المستهلك في جنوب أفريقيا كوجهة.









فعلى سبيل المثال، تضم الهند واحدة من أسرع أسواق السفر للخارج نموًا في العالم وكانت ثامن أكبر سوق مصدرة دولية للسياحة في جنوب أفريقيا.





ونعتقد أن الهند ستستمر في لعب دور حاسم في تحقيق أهداف السياحة الدولية.









أما الشرق الأوسط فهو المفتاح بالنسبة لنا، حيث لدينا علاقات اقتصادية وتاريخية واجتماعية قوية للغاية تتجاوز السياحة، لذلك قدمنا إعفاءات التأشيرة في عدد من بلدان الشرق الأوسط، مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية ونرى أنه يجب إضافة المزيد في الوقت المناسب.









ما التحديات الحقيقية التى ترونها؟

أصبح المستهلكون الآن أكثر اهتمامًا بالصحة والنظافة أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي سيتعين على الشركات في المقام الأول تأسيس وتأمين ثقة المستهلك، قد يعني هذا توصيل قدر أكبر من المعلومات إلى المجتمعات فيما يتعلق بممارسات السلامة والنظافة، والحصول على إجراءات اعتماد معينة قبل "موافقة السفر" وما إلى ذلك.









كما ستحتاج الوجهات وشركات الطيران ومراكز السفر ومقدمو الخبرة إلى التكيف عن طريق الالتزام بالمعايير الصحية العالية والصارمة، يمكننا أن نتوقع أيضًا أن نرى زيادة في طلبات العروض المخصصة حسب الحاجة.









هناك حاجة إلى المزيد من الجهود التعاونية عبر مستويات مختلفة من سلسلة التوريد، نشعر بأن خدمات "من المطار - إلى المطار" سيبحث عنها المسافرون الذين يتطلعون إلى حجز الرحلات، وهذا يعني مستوى أعمق من التعاون بين متخصصي السفر ومقدمي خدمات الطيران وقطاعات النقل المحلية والفنادق وبائعي المنتجات والخبرات، ستكون المشاركة الشخصية مفتاحًا لتحفيز المسافرين وطمأنتهم.









نتوقع أيضًا أن نرى استمرار اتجاه السفر الغامر في عالم ما بعد كوفيد، مع التركيز بشكل أكبر على الاستدامة، هذا يعني أن المسافرين سيكونون أكثر وعيًا بالمكان الذي ينفقون فيه أموالهم، ونوع الإقامة التي يختارونها، ومكان تناول الطعام، وكيف يسافرون محليًا.









من الواضح أن المستهلكين واضحون فيما يحتاجون إليه، ويتوقعون ما يريدون، ومن الواضح أيضًا أن مشاركة العملاء أمر بالغ الأهمية وأننا بحاجة إلى التحدث بلغتهم، فالضمان هو المفتاح لكسب ثقة المستهلك، كما أن سلامتهم الصحية وهم يضعون الأسرة في المقام الأول ويريدون شيئًا جديدًا ثريًا، يُنظر إليه على أنه ذو قيمة بالنسبة لهم ويستحق استكشافه.









ما الميزات التنافسية التى تقدمونها للسائح؟

نحن نتطلع إلى تقديم تجارب ومنتجات ومسارات أحدث ومخصصة لقطاع مسافري الطلبات المخصصة المتنامي، وبالنظر إلى أنه من المتوقع أن يبحث المسافرون عن وجهات غير عادية مع اتصال جيد وإيجاد العديد من الأنشطة داخل المناطق المحصورة، فنحن نتوقع أن المناطق والجغرافيا الجديدة في جنوب أفريقيا ستكون ناجحة مع المسافر العربي بعد جائحة كورونا.









ونتوقع أيضًا أن تحقق رحلات الطرق بالسيارات نجاحًا كبيرًا مع المسافرين العرب نظرًا لأن جنوب أفريقيا بها بعض أجمل طرق القيادة الذاتية في العالم.











من المتوقع أن يكون جيل الألفية الباحثين عن خبرات السفر، والأثرياء، وشرائح الطبقة المتوسطة وسفرات الأسر هم القوة الدافعة وراء تعافي السفر الترفيهي، في حين من المتوقع أن يتعافى سفر المعارض والمؤتمرات في أوائل العام المقبل وإن كان ذلك مع مجموعات أصغر.











يسعى هؤلاء المسافرون الآن بنشاط للحصول على ضمانات السلامة والصفقات الجيدة، وميزة الأسعار التنافسية التي تتمتع بها جنوب أفريقيا على معظم الوجهات الدولية الأخرى طويلة المدى، ستقطع شوطًا طويلًا في مساعدة تحويلات وجهات السفر.









ونعتزم أيضًا تثقيف المستهلكين فيما يتعلق بعروض المنتجات المستدامة وتجارب السياحة البيئية، مثل جولات ركوب الدراجات ورحلات السفاري في الطبيعة ورحلات المحميات والتجارب الريفية.









أهم نقاط البيع التي تميز وجهة جنوب أفريقيا:

• مساحات مفتوحة على مصراعيها تتيح للمسافر الشعور بالحرية وعدم التقييد

• وجهة عائلية

• عاصمة المغامرات في القارة الأفريقية

• فرصة عرض ثقافي قوي للمشاركة بشكل مباشر مع مجتمعات جنوب أفريقيا على المستوى الشخصي

• وجهة عالمية للطهي والمأكولات الحلال

• نحن نقدم منزلًا بعيدًا عن المنزل للمسافرين النشطاء على مستوى العالم

•عروض للسفر ذات قيمة كبيرة

• بنية تحتية عالمية المستوى وعروض منتجات متنوعة مشهورة









ماذا عن الاستثمار السياحي فى جنوب أفريقيا؟ وما الفرص المطروحة؟

يشجعنا بشدة الاهتمام الذي نراه من كل من المستثمرين المحليين والدوليين بالبحث عن فرص في قطاع السياحة، وهذا يعطي الأمل في أن جانب العرض في قطاع السياحة لن يتعافى فحسب، بل لديه القدرة على تجاوز المكان الذي كنا فيه كقطاع قبل الجائحة.











تتمثل مسئوليتنا في ضمان أنه بينما نتعافى وننمو، فإننا نساعد الفئات المجتمعية المحلية المحرومة سابقًا، وبالتالي نضمن الشمولية والتحول والاستدامة في قطاع السياحة لدينا، سوف نستخدم صندوق الأسهم السياحية الخاص بنا كآلية لدعم هذا التحول الضروري في القطاع.









في غضون ذلك، اتخذنا تدابير مختلفة لمساعدة شركات السياحة المحلية لدينا على البقاء واقفة على قدميها، مع التركيز بشكل خاص على الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، لهذا الغرض، قامت وزارة السياحة بتوفير 200 مليون راند (12 مليون دولار أمريكي) إضافية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة والضيافة الذين يعانون بسبب قيود السفر الجديدة.









وشهدت جنوب أفريقيا زيادة في الاهتمام من دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار في السياحة في جنوب أفريقيا ضمن صناعة السياحة، وفي الوقت المناسب سنشهد المزيد من ملكية الفنادق ومناطق الجذب السياحي.









هذه علامة على أن جنوب شرق آسيا مستساغ كوجهة سياحية عالمية المستوى، لقد شهدنا أيضًا بعضًا من الشركات السعودية تسعى للحصول على معلومات لفتح مكاتب شركات إدارة الوجهات السياحية في جنوب أفريقيا.









هل ترين المعارض السياحية الدولية مثل سوق السفر العربي ATM وسوق السفر العالمي WTM وITB منابر قوية للقاء المهنين؟ وأين أنتم منها؟

بالتأكيد، لقد شاركنا في أسواق السياحة مثل حدث معرض السفر في جنوب آسيا SATTE 2020 في الماضي، لقد استضفنا أيضًا عروضا ترويجية سنوية متعددة المدن في الهند على مدار الـ 17 عامًا الماضية، وحققت نجاحًا كبيرًا.









في جنوب أفريقيا، نستضيف أيضًا معرض "ترافيل إنبادا" في أفريقيا، وهو أحد أكبر أحداث التسويق السياحي في القارة الأفريقية كل عام، يعرض أكبر مجموعة متنوعة من أفضل المنتجات السياحية في أفريقيا ويجذب المشترين الدوليين ووسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم، فنحن نستكشف باستمرار الفرص، حتى مع انتقال عدد متزايد من هذه المعارض والأحداث إلى المساحات الافتراضية.









أما عروضنا الترويجية في الشرق الأوسط فتعد أساسية ولا نفوت فرصة للترويج في إحدى أهم أسواقنا الرئيسية في العالم من خلال سوق السفر العربي أو من خلال إقامة معارض خاصة بنا في المدن الرئيسية للتواصل مع صناع السفر وشركاء بيع الرحلات.









هل نحتاج إلى وجود بورصة سياحية أفريقيا؟

يلتزم معظم قادة الحكومات الأفريقية الآن بجعل السفر بين البلدان الأفريقية أسهل وأكثر تكلفة، كانت هناك أيضًا محادثات حول طرح تأشيرة أفريقيا واحدة في المستقبل، وهذا مثال على التعاونات ذات الرؤية، فعندما نعمل معًا، ونجمع مواردنا، ونشارك ونشارك أفضل معرفتنا، يمكننا فعل المزيد.









حتى قبل الوباء، كنا حريصين على تحسين تعاوننا مع الدول الأفريقية الشقيقة لتعزيز عرض القيمة لدينا، وعلى وجه الخصوص، كنا نستكشف شراكات مع موريشيوس وسيشيل من شأنها أن تمكننا من الترويج المشترك لكلا الوجهتين.









وهناك تعاون كبير بين القارة الأفريقية، حيث يحضر وزراء السياحة كل عام إندابا ويستضيفهم وزير السياحة، أيضًا، هناك فصل أفريقي من الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) يركز على الحوافز واتفاقيات المؤتمرات وترأسه جنوب أفريقيا، كما توجد هيئة أفريقية للسياحة بالإضافة إلى منظمة السياحة الإقليمية لدول الجنوب الأفريقي (RETOSA).









فى نهاية أسئلتنا، كيف ترين مستقبل السياحة بعد كورونا، وهل التحول الرقمي بات ضروريا؟

إن الحاجة إلى السفر والاستكشاف فطرية، ونحن لا نزال على ثقة تامة من ظهور صناعة للسياحة أكثر مرونة من أي وقت مضى، على الجانب الآخر من الوباء.









فيما يتعلق بأهمية التحول الرقمي، ستكون الشركات قد اكتشفت خلال هذه المرحلة أن التكنولوجيا عامل تمكين كبير ومستوى، ويمكن للشركات الصغيرة والكبيرة الوصول إلى نفس المجموعة من الجماهير من خلال المنصات الرقمية، وسيصبح اللاعبون الفرديون أكثر تركيزًا على المستهلك، وستحاول الشركات - خاصة تلك التي تقدم تجارب مخصصة وفريدة من نوعها - الاتصال مباشرة بالمستهلك، ما قد يلغي الحاجة إلى مواقع الطرف الثالث والمجمعين.