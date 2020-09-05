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أخبار العالم

ليس كورونا.. الأردن يعلن تعليق الدراسة لهذا السبب

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:38 م
تعليق الدراسة في
تعليق الدراسة في الأردن
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محمود نوفل

أعلنت مديرية التربية والتعليم الأردنية في لواء الغور الشمالي، عن تعليق الدراسة غدا الأحد، "دوام الطلبة"  في المدارس، وذلك نتيجة  لارتفاع درجات الحرارة في اللواء والتى بلغت ذروتها حوالي ٤٦ درجه مئوية.

وبدوره أكد مدير التربية والتعليم للواء الغور الشمالي طالب العمايرة، أن عملية التعليق تشمل الطلبة والمعلمين باستثناء كوادر مديرية التربية للواء ، لافتا الي ان القرار جاء بعد أن شهد اللواء ارتفاعا غير مسبوق بدرجات الحرارة. .

ونوه  العمايرة، أن الهدف من التعطيل هو الحفاظ على صحة الطلبة وخصوصا أن مناطق الأغوار تشهد ارتفاع في درجات الحرارة، لافتا  إلى أن عملية التعليق، حسب المعطيات والظروف وأن التعليق ليوم واحد.

ومن الجدير بالذكر أن عاملا زراعيا اليوم السبت قد لقي حتفه  إثر ضربة شمس، بجانب وفاة شاب أربعيني أثناء عمله في المزرعة نتيجة اصابته بضربة شمس.
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