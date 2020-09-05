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رياضة

حلمي عبد الرازق يشكو عبد الله السعيد لمركز التسوية والتحكيم

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:47 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
حرص حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للأهلي التقدم بشكوى إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي ضد عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وطالب عبدالرازق بحصول الأهلي علي الشرط الجزائي المتواجد في عقد السعيد حين رحل لأهلي جدة بدفع 2 مليون جنيه حال عودته للعب في مصر دون موافقة القلعة الحمراء .

وكان "فيفا" قد فض طلب الأهلي وقال إنه نزاع داخلي بينما يري اتحاد الكرة أن تعاقد الأهلي وأهلي جدة واللاعب به بند حال وجود نزاع يلجأ الجميع للفيفا.

وتسود حالة من الغضب الشديد  داخل القلعة الحمراء تجاه حلمي عبدالرازق خاصة أنه السبب الرئيسي في تلك الأزمة وهو من أشرف علي كل شئ بما فيها كتابة صياغة عقد بيع السعيد للمملكة العربية السعودية.
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