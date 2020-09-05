طالبة بالدبلومة الأمريكية: مستقبلنا ضاع.. وأحمد موسى: واجب علينا صوتكم يوصل

قالت ندى سالم، طالبة بالدبلومة الأمريكية، إن مستقبلهم ضاع؛ بعد إلغاء امتحان الـ sat.
وأضافت ندى سالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن امتحان الـ act منهج جديد لا نعلم عنه شيئا".
وتابعت :" نحن في حاجة إلى حل جذري لمشكلتنا".
واكملت ندى سالم:" السنة ضاعت بالنسبالنا، ولا نستطيع ان نضيع سنة اخرى"، مضيفة:" نطالب ان يكون هناك امتحان قدرات لنا، ونحتاج إلى دخول الجامعة".
ومن جهته، قال الإعلامي أحمد موسى:" واجب علينا صوتكم يوصل للدنيا كلها، واوعوا تفتكروا انكم فشله، وانتم شباب مصر المحترم".