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طالبة بالدبلومة الأمريكية: مستقبلنا ضاع.. وأحمد موسى: واجب علينا صوتكم يوصل

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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هاني حسين
قالت ندى سالم، طالبة بالدبلومة الأمريكية، إن مستقبلهم ضاع؛ بعد إلغاء امتحان الـ sat.

وأضافت ندى سالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن امتحان الـ act منهج جديد لا نعلم عنه شيئا".

 وتابعت :" نحن في حاجة إلى حل جذري لمشكلتنا".

واكملت ندى سالم:"  السنة ضاعت بالنسبالنا، ولا نستطيع ان نضيع سنة اخرى"، مضيفة:" نطالب ان يكون هناك امتحان قدرات لنا، ونحتاج إلى  دخول الجامعة".

ومن جهته، قال الإعلامي أحمد موسى:"  واجب علينا صوتكم يوصل للدنيا كلها، واوعوا تفتكروا انكم فشله، وانتم شباب مصر المحترم".
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