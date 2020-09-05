طالبة بالدبلومة الأمريكية: مستقبلنا ضاع.. وأحمد موسى: واجب علينا صوتكم يوصل

قالت ندى سالم، طالبة بالدبلومة الأمريكية، إن مستقبلهم ضاع؛ بعد إلغاء امتحان الـ sat.





وأضافت ندى سالم ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن امتحان الـ act منهج جديد لا نعلم عنه شيئا".





وتابعت :" نحن في حاجة إلى حل جذري لمشكلتنا ".





واكملت ندى سالم:" السنة ضاعت بالنسبالنا، ولا نستطيع ان نضيع سنة اخرى"، مضيفة:" نطالب ان يكون هناك امتحان قدرات لنا ، ونحتاج إلى دخول الجامعة".



