بـ الأسود المكشوف.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد





وأطلت بها ريا أبى راشد ، بفستان طويل ومكشوف باللون الأسود، ومطرز بمجموعة من اللمسات الناعمة التى تبرز جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريا أبى راشد في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع.





و تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها.



