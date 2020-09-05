بـ الأسود المكشوف.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

نشرت الإعلامية ريا أبى راشد، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" بإطلالة جذابة وأنيقة.
وأطلت بها ريا أبى راشد، بفستان طويل ومكشوف باللون الأسود، ومطرز بمجموعة من اللمسات الناعمة التى تبرز جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريا أبى راشد في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع.
و تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها.
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Really missed getting glammed up! 🤩 My second look at the #VeniceFilmFestival is one of my favourite #VeniceMoments to date! 💥 ⠀ #StyledByCed by the best @cedrichaddad 😘 in a gorgeous @georgeshobeika dress, with a super cute 👠& 👛 by @louboutinworld ❤️(check my #instastory for details.) And of course, the look wouldn’t have been complete without my @jadejewellery bling by @yeprem 💎 ⠀ And thank uuu @armanibeauty for the glam! Next up: Red Carpet photos ✨ 📸 @aniceegohar 😍 #ScoopWithRaya⠀ #Venezia77⠀ #MBC2⠀ ⠀