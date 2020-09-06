AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اليوم.. إطلاق أوامر الدفع الإلكتروني لصالح 12 شركة بقيمة 253 مليون جنيه

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
دعم الصادرات
دعم الصادرات
Advertisements
ولاء عبد الكريم
تبدأ وزارة الصناعة والتجارة، صباح اليوم الأحد، اطلاق صندوق تنمية الصادرات بنظام أوامر الدفع الإلكتروني لصالح 12 شركة بقيمة 253 مليون جنيه في صورة دفعة ثانية لشركات المرحلة الأولي ضمن مبادرة " الاستثمار" والتي سبق للوزارة اطلاقها.

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في تصريحات لها؛ إن وزارتها صرفت مبلغ 291 مليون جنيه كدفعة أولي لتلك الشركات ليصل جملة ما تم صرفه لدعم الصادرات نحو 544 مليون جنيه.

اقرأ أيضا:

اشارت " جامع" إلي أن الشركات تعهدت بضخ استثمارات في مشروعات جديدة وتوسعات قائمة بقيمة تبلغ ملياري جنيه.

أوضحت أن الصندوق سيبدأ صرف المرحلة الثانية للشركات بواقع 65 شركة إذ تم تدبير الدفعة الأولي لتلك الشركات منذ إبريل الماضي بقيمة 804 مليون جنيه ، مع تعهد تلك الشركات بضخ قرابة الـ5.153 مليار جنيه في صورة استثمارات جديدة في الفترة المقبلة.

ذكرت أن هذه الاجراءات تأتي في اطار تنفيذ التوجهات الرئاسية بسرعة تسوية الاعباء التصديرية للشركات المصدرة الامر الذي يسهم في توفير السيولة اللازمة للشركات لمواجهة الاعباء الانتاجية والتصديرية وبما يمكنها من مواصلة الانتاج والحفاظ على الاسواق التصديرية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 6 مليارات جنيه.. المالية: سداد مستحقـات 1667 شركة لدى صندوق تنمية الصادرات

إل جي الكورية تضخ 50 مليون دولار لتصنيع الغسالات والثلاجات الكهربائية والميكروويف.. إضافة منتجات جديدة لشاشات التليفزيون وتصدير قطع الغيار إلى منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي

لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين .. المالية: توقيع ٣٥ اتفاقًا جديدًا

وزارة الصناعة: شطب السجل الصناعي لشركة «الشرق للبدل» لتوقفها عن الإنتاج

بإجمالى 253 مليون جنيه..جامع:أوامر دفع إلكترونية لصرف مستحقات 12 شركة مصدرة غدا

ترشيحاتنا

ضياء السيد: محمد إبراهيم إضافة كبيرة لـ الأهلي

وزير التعليم يحذر: صفحة مزورة تتحدث باسم الوزارة عبر فيس بوك يتابعها اكثر من 3 ملايين متابع

رامي رضوان يودع الصيف بصورة مع 3 فنانين وزوجاتهم

وزير النقل يستجيب لشكوى ركاب قطار أسوان - القاهرة.. ويعتذر لهم

نال شهرته بعد إصابته بالسرطان.. من هو الفنان جمال يوسف

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية

رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك