اليوم.. إطلاق أوامر الدفع الإلكتروني لصالح 12 شركة بقيمة 253 مليون جنيه

تبدأ وزارة الصناعة والتجارة، صباح اليوم الأحد، اطلاق صندوق تنمية الصادرات بنظام أوامر الدفع الإلكتروني لصالح 12 شركة بقيمة 253 مليون جنيه في صورة دفعة ثانية لشركات المرحلة الأولي ضمن مبادرة " الاستثمار" والتي سبق للوزارة اطلاقها.
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في تصريحات لها؛ إن وزارتها صرفت مبلغ 291 مليون جنيه كدفعة أولي لتلك الشركات ليصل جملة ما تم صرفه لدعم الصادرات نحو 544 مليون جنيه.
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اشارت " جامع" إلي أن الشركات تعهدت بضخ استثمارات في مشروعات جديدة وتوسعات قائمة بقيمة تبلغ ملياري جنيه.
أوضحت أن الصندوق سيبدأ صرف المرحلة الثانية للشركات بواقع 65 شركة إذ تم تدبير الدفعة الأولي لتلك الشركات منذ إبريل الماضي بقيمة 804 مليون جنيه ، مع تعهد تلك الشركات بضخ قرابة الـ5.153 مليار جنيه في صورة استثمارات جديدة في الفترة المقبلة.
ذكرت أن هذه الاجراءات تأتي في اطار تنفيذ التوجهات الرئاسية بسرعة تسوية الاعباء التصديرية للشركات المصدرة الامر الذي يسهم في توفير السيولة اللازمة للشركات لمواجهة الاعباء الانتاجية والتصديرية وبما يمكنها من مواصلة الانتاج والحفاظ على الاسواق التصديرية.