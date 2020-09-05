الإصابة به أقل خطورة.. الصحة العالمية: تحور كورونا جينيا





وأضافت سمهورى خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" أن 26 مليون حالة مصابة بكورونا على مستوى العالم إضافة إلى من 60 لـ 80 ألف حالة وفاة.





وأوضحت مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية،أنه انتشار وباء كورونا فى تناقص على مستوى العالم، لافتة إلى أن الوقت الحالي لم يشهد تحورا جينيا للفيروس، إلا تحويرات طفيفة مثلما أثبت فى دراسات فى سنغافورة.





وأكدت سمهورى، أنه حسب الدراسات السنغافورية أثبتت تحور الفيروس جينيا وأصبحت الإصابة به أقل خطورة، مشيرة إلى أن حوالى 30 لقاحا دخل مرحلة التجارب السريرية.

قالت الدكتورة داليا سمهوري مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا ليس واحد على مستوى دول العالم.