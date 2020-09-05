AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي يتخطى 14 مليون مشاهدة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:35 م
تامر حسني - محمود
تامر حسني - محمود العسيلي
Advertisements
سعيد فراج
حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، 14 مليونا و57 ألف مشاهدة عبر يوتيوب؛ بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس. 

يذكر أن أغنية «اختراع» من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه. 

أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة. 

ويتعاون تامر حسني في ألبومه الجديد «خليك فولاذي» مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: «تامر علي، تامر حسين، مدين، وأحمد عبدالسلام، وأحمد المالكي، ومحمد عاطف، وعلي فتح الله، ويحيى يوسف»، وآخرون. 

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني مشاركته فى فيلم "الفلوس" مع عائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، وعلي ربيع وزينة، من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح أغنية اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي.. اليوم

حصد 200 ألف مشاهدة.. روتانا تطرح كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي

بعد ساعات من طرحه.. كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي يتخطى 600 ألف مشاهدة

بعد ساعات من طرحها.. اختراع لـ تامر حسني والعسيلي تقترب من مليون مشاهدة على يوتيوب

اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي تريند رقم 1 على يوتيوب

كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي يحصد 4.2 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

ضحايا الطقس السيئ.. إصابة ١٤ فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بسوهاج

الإسكان: هناك مبالغة في تقديرات قيمة التصالح من لجان مخالفات البناء.. فيديو

أول ضحاياها مصري.. مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

برشلونة يقترب من حسم صفقة ليفربول

لـ صحة عظامك.. أفضل 5 أنواع من الأطعمة غنية بالكالسيوم

لجنة المسابقات تعلن موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي فى الدورى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ صحة عظامك.. أفضل 5 أنواع من الأطعمة غنية بالكالسيوم

طريقة عمل كيك الموز.. خطوة بخطوة

بسكوتة الفتاة الطائرة.. موهبة خارقة تحلم بتصريح من المصنفات والوصول للعالمية.. فيديو