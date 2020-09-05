نال شهرته بعد إصابته بالسرطان.. من هو الفنان جمال يوسف

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد الإعلان عن إصابة الفنان جمال يوسف، بسرطان البلعوم، ونقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة لتلقي العلاج، بعد تأخر حالته الصحية.





وعلى الرغم من أن جمال يوسف، لم يحظ بالشهرة الكافية خلال مسيرته الفنية، إلا أنه كان محور اهتمام الكثيرين ممن علموا بقصة معاناته مع المرض، فشكلت حالة كبيرة من التفاعل والمؤازرة والدعاء له بالشفاء.





بدأ جمال يوسف مشواره الفني، في سن صغيرة بالمشاركة في «فوازير عمو فؤاد»، ولم يحصل بعدها على فرصته كاملة في الفن، وشارك بعدد كبير من الأدوار الصغيرة في أعمال معروفة، من أشهرها: (التوأم، أم كلثوم، البحار مندي، فارس بلا جواد، الليل وآخره، عباس الأبيض، مبروك جالك قلق، حدائق الشيطان، القاصرات)، وغيرها.





يأتي ذلك بعدما أعلن المخرج تامر حمزة، أن الفنان جمال يوسف، يعاني تدهورا في حالته الصحية قبل عدة أشهر، دون أن يكشف عن إصابته بالسرطان.



