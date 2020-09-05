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فن

نال شهرته بعد إصابته بالسرطان.. من هو الفنان جمال يوسف

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:00 م
الفنان جمال يوسف
الفنان جمال يوسف
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد الإعلان عن إصابة الفنان جمال يوسف، بسرطان البلعوم، ونقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة لتلقي العلاج، بعد تأخر حالته الصحية. 

وعلى الرغم من أن جمال يوسف، لم يحظ بالشهرة الكافية خلال مسيرته الفنية، إلا أنه كان محور اهتمام الكثيرين ممن علموا بقصة معاناته مع المرض، فشكلت حالة كبيرة من التفاعل والمؤازرة والدعاء له بالشفاء. 

بدأ جمال يوسف مشواره الفني، في سن صغيرة بالمشاركة في «فوازير عمو فؤاد»، ولم يحصل بعدها على فرصته كاملة في الفن، وشارك بعدد كبير من الأدوار الصغيرة في أعمال معروفة، من أشهرها: (التوأم، أم كلثوم، البحار مندي، فارس بلا جواد، الليل وآخره، عباس الأبيض، مبروك جالك قلق، حدائق الشيطان، القاصرات)، وغيرها. 
 

يأتي ذلك بعدما أعلن المخرج تامر حمزة، أن الفنان جمال يوسف، يعاني تدهورا في حالته الصحية قبل عدة أشهر، دون أن يكشف عن إصابته بالسرطان.

ونشر تامر عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك: «اللي في الصورة دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 52 سنة، ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة، جمال اتمكن منه المرض، ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا إنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعو له، جمال محتاج دعوتنا».
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