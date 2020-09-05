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أخبار العالم

العاهل السعودي يمنح 81 مواطناً وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:17 م
صدى البلد
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وكالات
وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، على منح 81 مواطنا سعوديا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" : "صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح (81) مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية.

ونشرت الوكالة قائمة بأسماء الحاصلين على الوسام ممكن تبرعوا بأعضائهم على النحو التالي: "ابتسام سند العتيبي، إبراهيم عادل الحصيني، إبراهيم عبدالله الحجيلي، أحمد إبراهيم الغبيشي، أحمد حسين الزهراني، أحمد سعيد الغامدي، أحمد محمد الزهراني، أشواق حامد الحميدي، أمل أحمد بالحول، بندر منصور الهويمل، ثامر عبدالعزيز الحربي، جابر يحيى الريثي، حامد سعد الغامدي، حذيفة عبدالله الرشيدي، حسن محمد مجربي، حنان سفر الحليفي، خالد عايض عسيري، خالد عويضه المطيري، خالد محمد الخالدي، خلود جميل مرزا، ديمه فالح الرويلي، ذاكر محمد العبدلي، ذهبه محمد غروي، ريان غازي الهذلي، سارة خالد مبروك، سارة عبدالمحسن الجحدلي، سلوى سليمان الضلعان، شاكر لافي القثامي، شنيف محمد العيسى، صالح عبدالسلام العليط، صالح محمد الراشدي، عائض عبدالله حمدي، عبدالرحمن سالم آل قاسم، عبدالرحمن سعيد آل قاسم، عبدالرحمن سعيد آل ناصر، عبدالرحمن عبدالعزيز الشويعر، عبدالرحمن علي الزهراني، عبدالرحمن مقبل السبيعي، عبدالله حسين المنهالي، عبدالله محمد القرني، عبدالله محمد القحطاني، عبدالناصر فرحان الرويلي، عفاف عائش العنزي، علي سعد العتيبي، علي عبدالله العماري، علي مناجا المطيري، عمر قصادي الصالحي، غازي عبدالله العمري، فارس طلال حامل، فاطمه عبده شراحيلي، فاطمة علي المالكي، فرحان عاشق العنزي، فهد خميس الزهراني، فهد سعد الرملي، فهد محمد القحطاني، فيصل سعيد القحطاني، ليلى جابر المالكي، ليلى محمد خبراني، ماجد عبدالرحمن مؤمنه، ماجد عبده عسيري، مبارك عبدالله الشهراني، محمد أحمد العمودي، محمد سعد الشمري، محمد هدوان اليامي، مفرح سبعان القحطاني، ملاك علي الوادعي، منصور حسين الغانمي، منى محمد الغفيلي، منى معيض الجعيد، مهند سعود الحربي، نايف عبدالرحمن الظاهري، نايف عبدالعزيز الصحفي، نواف حمدان الشراري، نور يحي سفياني، نوير سعود الجعيد، هادي مانع آل سليم، هيله عباس النش، وفاء صبحي الحارثي، وليد عبدالرحمن الغامدي، ياسر سعيد عمري، يوسف إبراهيم المقحم، يوسف ماطر السلمي".

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