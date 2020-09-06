محمود الخطيب يستعد للتدخل| الأهلي يقترب من شراء لاعب الزمالك السابق من مصر المقاصة

أكد محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten، ان الجهاز الفني للاهلي ، استقر على التعاقد مع اللاعب محمد ابراهيم ، بنادي مصر المقاصة، خلال فترة الإنتقالات القادمة لحاجة الفريق الي خدماته بعد المستوى المميز الذي يقدمه خلال الفترة الاخيرة.





وحدد نادي مصر المقاصة مبلغ ٢ مليون دولار ، قيمة اللاعب ، وسيتدخل محمود الخطيب رئيس الاهلي- بحكم علاقته القوية باللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة-؛ لحسم الصفقة سريعا ، بعد علمه بتدخل نادي بيراميدز في الصفقة.





وترددت أنباء عديدة فى الساعات الماضية فى دخول بيراميدز والاهلي فى صراع علي ضم محمد إبراهيم بعد تألقه مع مصر المقاصة .





وانتقل محمد إبراهيم لصفوف مصر المقاصة منذ بدايه الموسم الجاري قادما من نادي الزمالك مقابل 5 ملايين جنيه.



