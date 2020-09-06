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منوعات

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:50 ص
بث مباشر
بث مباشر
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أوقف موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رجلا فرنسيا من تصوير بث مباشر لـ لحظة وفاته، إذ يعاني من مرض نادر وغير قابل للعلاج.

نشر رجل يدعى «آلان كوك» يبلغ من العمر 57 عامًا يائسًا، مقطع فيديو من سريره أمس، مدعيًا أنه سيتوقف عن الأكل أو الشرب أو تناول الأدوية حتى يموت. 
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يعتقد الرجل أن أمامه أقل من أسبوع للعيش فقرر تصوير نفسه حتى الموت في بث مباشر على حسابه في فيسبوك.

جاء قراره هذا احتجاجًا على رفض الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» طلبه بالقتل الرحيم بخطاب عاطفي، يقول: "أعلم أن الأيام المقبلة ستكون صعبة للغاية.. لكنني اتخذت قراري وأنا هادئ جدًا".

يعاني كوك من حالة نادرة تجعل جدران شرايينه تلتصق ببعضها البعض جعلته يعيش في ألم شديد لمدة 34 عامًا بعد عمليات جراحية متعددة. قال إنه يفضل الموت على أن يتدهور جسده".

بعد الإعلان عن نيته بث مباشر لوفاته تلقى كوك رسالة على حسابه في موقع فيسبوك Facebook بمنعه من نشر مقاطع فيديو حتى يوم الثلاثاء. 

وتأكيدًا على ذلك، قالت منصة التواصل الاجتماعي: "قلوبنا مع آلان كوكك والمتأثرين بهذا الوضع المحزن.. ونحترم قراره للفت الانتباه إلى هذه القضية المعقدة والصعبة".

"بناءً على إرشادات الخبراء، فقد اتخذنا خطوات لمنع كوك من البث المباشر، لأننا لا نسمح بتصوير محاولات الانتحار".

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