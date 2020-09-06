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سيارات

لكزس تنافس بي إم دبليو بمحرك جديد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:38 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت لكزس عن موديل سيارتها is 2021  في وقت سابق من هذا العام وتصميم أنيق، وجاءت السيارة بأربع و6 اسطوانات. 


كام يستخدم المحرك بالفعل في RC F كوبيه حيث يُولد قوة 472 حصان و535 نيوتن.متر من عزم الدوران ، ولكن من المتوقع  أن يقدم قوة أعلى بقليل في IS F القادمة، لتحصل على قوة 474 حصان، أي بزيادة قدرها 58 حصان عن IS F الحالية، بالرغم من أنها أقل من 510 حصان المُتوقع إنتاجها بواسطة M3 كومبتيشن القادمة الجديدة كليًا.

كما ستحصل السيارة على M3 على عزم دوران أفضل من لكزس،  ومن المعروف أن لكزس قامت مؤخرًا بتسجيل علامة IS 500 في أمريكا الشمالية مؤخرًا،  وهذا يعني أن IS ستحصل على نسخة بمحرك V8 في الطريق.


يذكر أن حاليا أقوى محركات  هو محرك V6 المستخدم في IS 350 بقوة 311 حصان و380 نيوتن.متر من عزم الدوران، وبالرغم من أنها قوة أكثر من كافية للكثيرين، إلا أنها لا تكفي لتنافس السيارات الألمانية.

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