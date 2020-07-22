لكزس تعلن عن سعر ومواصفات LC كابروليه .. صور

اعلنت شركة لكزس لصناعة السيارات الفاخرة عن سعر ومواصفات السيارة LC كابرولية الرياضية الفاخرة موديل 2021 ، والتي تم الكشف عنها في أواخر العام الماضي ، خلال معرض لوس أنجلوس للسيارات .





وأوضحت شركة لكزس ان سعر السيارة LC كابورليه الرياضية الفاخرة موديل 2021 سيبدأ من 101,000 دولار أمريكي، وبذلك تكون أغلى ثمنًا من نظيرتها الكوبيه .





و اتاحة شركة لكزس الكثير من المزايا الاختيارية الرائعة التي يمكن وضعها في السيارة كابورليه ، مثل الحصول على جنوط أكثر تميزًا بلون الجرافيت الداكن وبنفس المقاس أو جنوط مقاس 21 ، للإصدار الاساسى وهو الجنوط خماسية الشعاعات مقاس 20 بوصة التي تتوفر بصورة قياسية .





كما يمكن لعملاء شركة لكزس الاختيار من عدد جديد للطلاء الخارجي بتكلفة إضافية، وهي Cadmium Orange و Infrared و Flare Yellow .





أما فى المقصورة الداخلية ، فيمكن لعملاء لكزس ومالكى السيارة LC كابرولية ، طلب نظام Mark Levinson الصوتي أو شاشة Head-Up Display.





بالاضافة الى حزم اختيارية اخرى للسيارة LC كابورليه تحمل اسم all-weather مقابل 250 دولار أمريكي ، إلى جانب حزمتين أغلى بكثير، وهما Touring Package مقابل 5,290 دولار وسلسلة الإلهام مقابل 18,800 دولار .





اما سعر السيارة LC كابورليه موديل 2021 ، بعد اضافة جميع المزايا الاختيارية والحزمة الأعلى تجهيزًا، يصل إلى حوالي 132,000 دولار أمريكي .