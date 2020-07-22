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سيارات

لكزس تعلن عن سعر ومواصفات LC كابروليه .. صور

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت شركة لكزس لصناعة السيارات الفاخرة عن سعر ومواصفات السيارة LC كابرولية الرياضية الفاخرة موديل 2021 ، والتي تم الكشف عنها في أواخر العام الماضي ، خلال معرض لوس أنجلوس للسيارات .


وأوضحت شركة لكزس ان سعر السيارة LC كابورليه الرياضية الفاخرة موديل 2021 سيبدأ من 101,000 دولار أمريكي، وبذلك تكون أغلى ثمنًا من نظيرتها الكوبيه .


و اتاحة شركة لكزس الكثير من المزايا الاختيارية الرائعة التي يمكن وضعها في السيارة كابورليه ، مثل الحصول على جنوط أكثر تميزًا بلون الجرافيت الداكن وبنفس المقاس أو جنوط مقاس 21 ، للإصدار الاساسى وهو الجنوط خماسية الشعاعات مقاس 20 بوصة التي تتوفر بصورة قياسية .


كما يمكن لعملاء شركة لكزس الاختيار من عدد جديد للطلاء الخارجي بتكلفة إضافية، وهي Cadmium Orange و Infrared و Flare Yellow .


أما فى المقصورة الداخلية ، فيمكن لعملاء لكزس ومالكى السيارة LC كابرولية ، طلب نظام Mark Levinson الصوتي أو شاشة Head-Up Display.


بالاضافة الى حزم اختيارية اخرى للسيارة LC كابورليه  تحمل اسم all-weather مقابل 250 دولار أمريكي ، إلى جانب حزمتين أغلى بكثير، وهما Touring Package  مقابل 5,290 دولار وسلسلة الإلهام مقابل 18,800 دولار .


اما سعر السيارة LC كابورليه موديل 2021 ، بعد اضافة جميع المزايا الاختيارية والحزمة الأعلى تجهيزًا، يصل إلى حوالي 132,000 دولار أمريكي .

لكزس تعلن عن سعر ومواصفات LC كابروليه .. صور
لكزس تعلن عن سعر ومواصفات LC كابروليه .. صور
لكزس تعلن عن سعر ومواصفات LC كابروليه .. صور
لكزس تعلن عن سعر ومواصفات LC كابروليه .. صور
لكزس تعلن عن سعر ومواصفات LC كابروليه .. صور
لكزس تعلن عن سعر ومواصفات LC كابروليه .. صور
لكزس تعلن عن سعر ومواصفات LC كابروليه .. صور
لكزس تعلن عن سعر ومواصفات LC كابروليه .. صور
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