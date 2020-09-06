إزالة 494 حالة تعد وتحصيل 250 مليون جنيه جدية تصالح

على مدار الأيام الماضية، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، عددا من الحملات المكبرة لإزالة كل أوجه التعديات على أراضي الدولة داخل نطاق محافظة دمياط.





ومن جانبها صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأن حملات إزالة التعديات على كل أراضي الدولة مستمرة لاسترداد حق الشعب وإزالة كل أوجه التعديات سواء على أراضي زراعية أو أملاك دولة.





وأشارت محافظ دمياط إلى أنه تم تنفيذ الإزالة حيال 494 حالة لتعديات على أملاك الدولة وذلك منذ بدء فعاليات الموجة السادسة عشر التى بدأت فى أوائل يوليو الماضى.





مؤكدة أن المواطن الدمياطي مستجيب لقانون التصالح وإجمالي ما تم تحصيله من جدية التصالح بلغ 250 مليون جنيه حتى الآن.









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وأضافت، أن الحملة استهدفت تنفيذ الأعمال الخاصة بالتصدي لكل صور التعديات والمخالفات، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.



