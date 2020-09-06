AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 494 حالة تعد وتحصيل 250 مليون جنيه جدية تصالح

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:46 ص
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
Advertisements
زينب الزغبي
على مدار الأيام الماضية، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، عددا من الحملات المكبرة لإزالة كل أوجه التعديات على أراضي الدولة داخل نطاق محافظة دمياط.

ومن جانبها صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأن حملات إزالة التعديات على كل أراضي الدولة مستمرة لاسترداد حق الشعب وإزالة كل أوجه التعديات سواء على أراضي زراعية أو أملاك دولة.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه تم تنفيذ الإزالة حيال 494 حالة لتعديات على أملاك الدولة وذلك منذ بدء فعاليات الموجة السادسة عشر التى بدأت فى أوائل يوليو الماضى.

مؤكدة أن المواطن الدمياطي مستجيب لقانون التصالح وإجمالي ما تم تحصيله من جدية التصالح بلغ 250 مليون جنيه حتى الآن.


اقرأ أيضا:

وأضافت، أن الحملة استهدفت تنفيذ الأعمال الخاصة بالتصدي لكل صور التعديات والمخالفات، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق الشعب.. إزالة 37 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

الموجة الـ16.. إزالة 196 تعديًا على أراضي أملاك الدولة بأسيوط

محافظ دمياط: إزالة 286 حالة تعد خلال شهر

إزالة 13 مكمورة فحم بدمياط.. وتعهدات بتحويلها إلى مطورة

إزالة 438 حالة تعد على أملاك الدولة بدمياط

بإجمالي 466 حالة.. إزالة 6 حالات تعد على أراضي الدولة في دمياط

ترشيحاتنا

بعد تداول خناقة قديمة منسوبة له.. هاشتاج كهربا يتصدر تويتر.. ومغردون: عايزين يدمروه

دراسة إماراتية تكشف عن ارتباط الأمراض الجلدية بفيروس كورونا

يستحق التقدير.. قصة موظف بالمعاش يواصل عمله بدون مقابل لمساعدة المواطنين

بتكلفة تتخطى 10 مليارات دولار .. أول قطار عرضي في مصر يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.. نقل البرلمان: الدولة حققت طفرة كبيرة بـ المواصلات والسكك الحديدية.. والمشروع فاتحة خير على الاستثمارات

رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك

الدوري المصري.. بيراميدز يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو رجعت الجيم.. أفضل وجبتين قبل وبعد التمرين

7 فوائد لشرب الحليب بالعسل على الريق

سليمة كأنها نائمة.. انتشال جثة طفلة مجمدة منذ 500 عام| صور