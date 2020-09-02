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محافظات

بينها 2280 طن رمال مصدرة للخارج.. ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:26 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط  بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 3 سفن حاويات و عدد 4 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 1 سفينة حاويات و عدد 4 سفن بضائع عامة . و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة .

و جاء في البيان، ان حركة الصادر من البضائع العامة 28023 طنا تشمل : 14173 طن فوسفات و 5000 طن مولاس و 6570 طن يوريا و 2280 طن رمل كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11017 طنا تشمل : 1617 طن خشب زان و 9400 طن خردة . ‎


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واوضح البيان ، أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات 184 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( رمان و عنب و فراولة و مانجو ) و خضروات ( بطاطس و بطاطا و سبانخ مجمدة و ملوخية و بامية ) و حاصلات زراعية ( بردقوش و ورق عنب ) يتم تصديرها إلى كل من السعودية و الامارات و الاردن و انجلترا و هولندا و المانيا و امريكا ، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 606 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1474 حاوية مكافئة .

وأشار البيان ، الى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 82956 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8258 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2663 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3813 شاحنة منها 664 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34175 من البضائع العامة.
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