استعدادا للشتاء.. أعمال تسوية ورقع كفاءة للطرق الترابية

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، بمرافقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، حيث قامت المحافظ خلالها بمتابعة الأعمال المبدئية لتمهيد وتسوية ورفع كفاءة الطرق الترابية بقرية الرطمة وذلك من خلال إعادة استخدام كشط الطبقة الاسفلتية الناتجة من تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفة " الترعة الشرقاوية" بمدينة دمياط. استخداممشرفة





وأوضحت المحافظ أنه سيتم دعم تلك العملية بمعدات إضافية لنهو تلك الأعمال وفقًا للبرنامج المحدد، مضيفة أن قرية طبل قد تم إدراجها بتلك الخطة.





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جاء ذلك استجابة لمطالب أهالى القريتين واستعدادًا لفصل الشتاء لحين الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي وجميع المرافق بهما.





هذا وقد أعرب أهالى الرطمة عن سعادتهم البالغة لاستجابة المحافظ السريعة لمطالبهم التى تقدموا بها خلال زيارتها للقرية فى وقت سابق.