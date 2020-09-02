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محافظات

وسط غياب المسئولين فى دمياط .. تهالك طريق السعدية البحرية بعد رصفه بشهرين .. شاهد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:03 ص
تهالك طريق السعدية
تهالك طريق السعدية البحرية
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زينب الزغبي
تصريحات يومية للتنفيذيين في دمياط ، حول إصلاح الطرق المتهالكة بدمياط ورصفها، إلا أن معاناة المواطنين مع الطرق أصبحت شيئا معتادا؛ لأن أغلب تصريحات المسئولين مجرد تصريحات لا تمت للواقع بصلة نتيجة لأن بالفعل اغلب الطرق متهالكة، وما تم من إصلاحها وصيانتها عادت وتهالك مرة أخرى.

وتضرر سكان قرية السعدية البحرية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، من الطريق الرئيسي بالقرية، والذى تم رصفه منذ شهرين، إلا أن الطريق تهالك بالفعل، فمنذ أيام فوجئ الأهالى بتهالك الطريق وتكسيره رغم أنه مؤخرا تم صيانته ورصفه.

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يقول حمدى وهدان أحد الأهالى، إن طريق السعدية البحرية تم صيانته ورصفة منذ شهرين، وفرح الأهالى كثيرا برصف الطريق بعد معاناتهم التى استمرت لسنوات من تهالك الطريق، إلا أن فرحة الأهالى انتهت بمجرد ما فوجئوا بتهالك الطريق المجاور للترعة.

وأشار إلى أن الطريق عرض أرواح المارة للخطر نظرا لتكسير الطريق وازدياد عدد حالات الحوادث على الطريق سواء الدراجات البخارية أو السيارات نتيجة لاصطدام بالطريق المتهالك.

وطالب بأن يتم إعادة ترميم ورصف الطريق بشكل سليم وآدمى يسمح للمواطنين من السير عليه دون وقوع حوادث.

وأضاف محمد أحمد أحد الأهالي، أنه تم عمل ترعة على الجانب الآخر تدبيش عشان الطريق ميملش تاني، ومع ذلك الطريق اتكسر ومال بالفعل وعرض أرواح المارة للخطر، خاصة الأطفال ممكن يقودون الدراجات والتوتوك.

وأرجع السبب في تهالك الطريق أن الشركة المنفذة لم تراع الضمير في رصفه، ومع مرور سيارات النقل على الطريق  أحدث التلف بها لضعف الطريق وتهالكه.

وتابع، الموضوع بقى سيئ جدا وخصوصا بالليل لو واحد جاي من ع الطريق ومش واخد باله ابسط حاجة هيتقلب.

وسط غياب المسئولين فى دمياط .. تهالك طريق السعدية البحرية بعد رصفه بشهرين .. شاهد
وسط غياب المسئولين فى دمياط .. تهالك طريق السعدية البحرية بعد رصفه بشهرين .. شاهد
وسط غياب المسئولين فى دمياط .. تهالك طريق السعدية البحرية بعد رصفه بشهرين .. شاهد
وسط غياب المسئولين فى دمياط .. تهالك طريق السعدية البحرية بعد رصفه بشهرين .. شاهد
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