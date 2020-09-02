وسط غياب المسئولين فى دمياط .. تهالك طريق السعدية البحرية بعد رصفه بشهرين .. شاهد

الطرق المتهالكة بدمياط ورصفها، إلا أن معاناة المواطنين مع الطرق أصبحت شيئا معتادا؛ لأن أغلب تصريحات المسئولين مجرد تصريحات لا تمت للواقع بصلة نتيجة لأن بالفعل اغلب الطرق متهالكة، وما تم من إصلاحها وصيانتها عادت وتهالك مرة أخرى.

تصريحات يومية للتنفيذيين في دمياط ، حول

تصريحات يومية للتنفيذيين في دمياط ، حول إصلاح الطرق المتهالكة بدمياط ورصفها، إلا أن معاناة المواطنين مع الطرق أصبحت شيئا معتادا؛ لأن أغلب تصريحات المسئولين مجرد تصريحات لا تمت للواقع بصلة نتيجة لأن بالفعل اغلب الطرق متهالكة، وما تم من إصلاحها وصيانتها عادت وتهالك مرة أخرى.

يقول حمدى وهدان أحد الأهالى، إن طريق السعدية البحرية تم صيانته ورصفة منذ شهرين، وفرح الأهالى كثيرا برصف الطريق بعد معاناتهم التى استمرت لسنوات من تهالك الطريق، إلا أن فرحة الأهالى انتهت بمجرد ما فوجئوا بتهالك الطريق المجاور للترعة.





وأشار إلى أن الطريق عرض أرواح المارة للخطر نظرا لتكسير الطريق وازدياد عدد حالات الحوادث على الطريق سواء الدراجات البخارية أو السيارات نتيجة لاصطدام بالطريق المتهالك.





وطالب بأن يتم إعادة ترميم ورصف الطريق بشكل سليم وآدمى يسمح للمواطنين من السير عليه دون وقوع حوادث.



