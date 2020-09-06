باللون العنابي.. دنيا سمير غانم تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت دنيا سمير غانم بفستان باللون "العنابي" أثناء قضاء عطلتها الصيفية بإحدى المدن الساحلية.





وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم ، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎





وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم.







