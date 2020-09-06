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فن

بعد شائعة حملها .. أول ظهور لـ جينفير لورانس | صور

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:20 م
جينفير لورانس
جينفير لورانس
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شروق إبراهيم
رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجمة العالمية جينفير لورانس وزوجها كوكي ماروني اثناء تجولهما في شوارع مدينة مانتهان الامريكية. 

وظهرت جينفير لورانس مرتدية فستان اخضر قصير مع الكمامة الطبية بدون بطن منتفخ لتنفي شائعة حملها التي انتشرت منذ بضعة ايام. 

وآخر الشائعات التي طالتها، أن جينفير لورانس تنتظر طفلها الأول من زوجها كوكي ماروني كما زعم موقع  women's day أن النجمة الأمريكية أخبرت أصدقائها المقربين شهر مارس الماضي أنها حامل.

ونفى موقع Gossip cop الأمر مستشهدا بصورتها مؤخرا مع زوجها حيث ظهرت بدون بطن منتفخ خلال قضائها احدى السهرات، كما أنها كانت تحمل زجاجة نبيذ أحمر، وهو ما يؤكد أنها ليست حامل بسبب خطورة الكحوليات عليها في حال حملها.

بعد شائعة حملها .. أول ظهور لـ جينفير لورانس | صور
بعد شائعة حملها .. أول ظهور لـ جينفير لورانس | صور
بعد شائعة حملها .. أول ظهور لـ جينفير لورانس | صور
بعد شائعة حملها .. أول ظهور لـ جينفير لورانس | صور
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