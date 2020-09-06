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تعليم

ننشر شروط التحويل ونقل القيد بتربية عين شمس

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:19 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قسم التعليم
أعلنت جامعة عين شمس، شروط التحويل ونقل القيد بكلية التربية جامعة عين شمس.

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حيث قالت جامعة عين شمس في بيان لها ، أنه بالنسبة لـ نقل القيد: تقبل الكلية تحويل طلاب الفرقة الأولى ونقل قيدهم بشرط ألا يزيد عدد الطلاب عن الطاقة الاستيعابية للكلية على النحو التالى:

‌- عدد طلاب الفرقة الأولى (المحولين من كليات مناظرة أو المنقول قيدهم، أو المحولين من التعليم العام إلى التعليم الأساسى بداخل الكلية) بشعب اللغات لا يتجاوز 10% من عدد الطلاب المقيدين بهذه الشعب وذلك طبقًا لأعلى الدرجات.

‌- يشمل التحويل ونقل القيد للشعب العلمية التى تدرس باللغة الإنجليزية (الرياضيات – الفيزياء – الكيمياء – العلوم البيولوجية والجيولوجية) بنفس شروط القبول بهذه الشعب.

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وأشارت جامعة عين شمس إلى أنه بالنسبة لـ الفرق الأعلى: تقبل الكلية تحويلات طلاب الفرقة الثانية (التعليم العام أو الأساسي) من كليات التربية أو الكليات المناظرة خارج نطاق التوزيع الجغرافى وفقًا للشروط التالية:

- عدد الطلاب المحولين لا يتجاوز نسبة (5%) من عدد الطلاب المقيدين بالشعب المطلوب التحويل إليها .
-أن يكون الطالب المحول ناجحًا فى جميع المقررات التى درسها فى السنة الأولى بتقدير جيد جدًا.
- أن يحتوى ملف الطالب على المحتوى العلمى لمقررات النجاح ؛ وذلك لعمل المقاصة لحالته ، بالإضافة إلى بيان بالدرجات العددية التى حصل عليها الطالب.
-فى حالة عدم وجود درجات عددية للطالب فى مقرر ما يعطى الطالب الحد الأدنى للتقدير الذى حصل عليه الطالب فى هذا المقرر
- إذا زادت المواد المفروضة على الطالب بعد عمل المقاصة عن مادتين ، يتم قبول الطالب بالفرقة الأدنى وتكون حالته "باقيًا للإعادة".

و لا تقبل الكلية التحويل من الفرقة الأولى من الكليات المناظرة التى تقع فى نطاق القاهرة (تربية حلوان و كلية البنات جامعة عين شمس) ، كما لا تقبل التحويل إلى الفرقة الثالثة والرابعة (تعليم عام/تعليم أساسى)

وبالنسبة لـ المؤهلات العليا ، تقبل الكلية عددًا من الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها من كليات أو معاهد معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بنسبة 5% من عدد الطلاب المقبولين بالكلية كما يسمح لهؤلاء الطلاب الإلتحاق بالشعب العلمية باللغة الإنجليزية (الفيزياء – الكيمياء – رياضيات – علوم بيولوجية وجيولوجية) مع إلغاء شرط الخمس سنوات من الحصول على الدرجة الجامعية الأولى.

ويشترط لقبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس للكلية : الحصول على الثانوية العامة (علمي) للتقدم إلى الأقسام العلمية بالكلية وأيضًا الثانوية العامة (أدبي) للتقدم إلى الأقسام الأدبية بالكلية ، و تقديم مايفيد تفرغ الطالب للدراسة حيث تقع الكلية في نطاق الكليات العملية على أن يعامل الطالب كدارس جديد بلا اعفاء من اى مقررات مشابها لما سيقوم بدراسته .
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