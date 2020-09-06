ننشر شروط التحويل ونقل القيد بتربية عين شمس

- عدد الطلاب المحولين لا يتجاوز نسبة (5%) من عدد الطلاب المقيدين بالشعب المطلوب التحويل إليها .

-أن يكون الطالب المحول ناجحًا فى جميع المقررات التى درسها فى السنة الأولى بتقدير جيد جدًا.

- أن يحتوى ملف الطالب على المحتوى العلمى لمقررات النجاح ؛ وذلك لعمل المقاصة لحالته ، بالإضافة إلى بيان بالدرجات العددية التى حصل عليها الطالب.

-فى حالة عدم وجود درجات عددية للطالب فى مقرر ما يعطى الطالب الحد الأدنى للتقدير الذى حصل عليه الطالب فى هذا المقرر