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برلمان

النائب محمد إسماعيل: العالم كشف إعلام "الجزيرة" والعار المضلل عن الأحداث فى مصر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:02 م
النائب محمد اسماعيل
النائب محمد اسماعيل
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فريدة محمد
أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة قناة الحدث اليوم المصرية أن العالم كله كشف الوجه القبيح لإعلام قناة الجزيرة القطرية وفضائيات الدم والعار أن قناة الجزيرة الإرهابية وأخواتها  قنوات جماعة الإخوان الإرهابية يعملون على تقديم إعلام مفبرك ومضلل وكاذب ومحاولة الحشد بصورة كبيرة وهو ما أكدته القنوات الأخرى التابعة للإخوان.

وقال "إسماعيل" فى بيان له أصدره اليوم إننا أمام إعلام أصبح الرأى العام المصرى والعالمى على وعى وإدراك كاملين بأنه إعلام موجه وغير مهنى وغير جاد ويعتمد على التضليل وبث الأكاذيب والشاعات وإعلام يتعمد دائما ومع أى حدث للتصعيد غير المبرر وعدم الاستناد إلى مصادر حية والاعتماد على بعض الصور القديمة ومحاولة تحريض المصريين ضد القيادة السياسية بشكل أو بأخر إضافة إلى الشماتة مع أى حدث إرهابى قد يطول مصر.

وأكد النائب محمد إسماعيل أن مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وبجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وقضائها الشامخ وإعلامها الصادق وجميع مؤسساتها أكبر من أي محاولات للاختراق من جديد من قبل مؤسسات استخباراتية تابعة لقطر وتركيا وغيرها من الدول الكارهة لمصر تعمل من أجل ضرب الفتن بالدولة خاصة إن الشعب المصرى العظيم أصبح واعيا بشكل كبير ولديه القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا.

وأوضح أن إعلام الإرهابية وفضائيات الدم والعار القطرية والتركية ستظل تعمل ضد الدولة المصرية لأنه هذا هو نهجها وهذه هى مهمتها لانها اصبحت دمية لخدمة الأغراض الإرهابية لنظامى قطر وتركيا.
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