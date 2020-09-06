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محافظات

تتيح للمواطن سداد أي مستحقات.. محافظ كفر الشيخ يطلق خدمة جديدة لتقديم الطلبات إلكترونيًا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:03 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إطلاق أول خدمة الكترونية جديدة بالمحافظة، كأول خدمة علي مستوى المحافظات للجمهور، لتقديم الطلبات الكترونيًا على بوابة الخدمات الحكومية " المحليات " https://lgs.gov.eg/#/home ".

يأتي هذا تيسيرًا علي المواطنين، ليستفيد منها أهالي محافظة كفر الشيخ، ليتمكن المواطن من الاستفادة من أكثر من 60 خدمة من الحكم المحلي ليتلقى خدماته، أثناء تواجده في أي مكان سواء في منزله أو في أي موقع أخر.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الخدمة تتيح سداد أي مستحقات على المواطن من خلال الفيزا  كارت، منعًا للزحام على المصالح الحكومية، والمراكز التكنولوجية، وتوفيرًا لجهد المواطن، وحفاظًا على صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية 2030 نحو التحول الرقمي، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفي ضوء التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تدشين الموقع لتقديم خدمات المحليات.

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