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محافظات

بالأسماء.. حركة تغييرات محدودة بالإدارات الهندسية في كفر الشيخ

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:48 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
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محمود زيدان
أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، قرارًا رقم 723 لسنة 2020م، بإجراء حركة تغييرات محدودة ببعض الإدارات الهندسية.

تضمن قرار محافظ كفر الشيخ، إنهاء تكليف المهندس محمد عبد العزيز، من العمل مديرًا للإدارة الهندسية بمدينة سيدي غازي مع استمراره بالعمل بالإدارة الهندسية بالمدينة لحين انتهاء طلب المعاش المبكر المقدم منه.

وشمل القرار، إنهاء تكليف المهندسة أمل محمد بحر، من العمل مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وتكليفها بالعمل مديرًا للإدارة الهندسية بمدينة سيدي غازي.

كما تضمن القرار، تكليف المهندس حمادة جمعة المليجي، بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بالقيام بعمل مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بصفة مؤقتة لحين شغلها طبقا للقانون.

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